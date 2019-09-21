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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye hareketi öncesi soruları yanıtladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (3) - "F-35'lerle ilgili biz 1 milyar 350 milyon dolar şu ana kadar ön ödeme yaptık. F-35'lerde de biz müşteri değiliz, F-35'lerde üreticiyiz. Bunun bir kısım parçaları, malum bizde üretiliyor ki bu bir ofset kapsamında atılmış bir adımdır. Bunları yapan bir ülkeye böyle bir uygulama, adil bir uygulama değildir. Tüm bunlar tabii karşılıklı bir anlaşma çerçevesinde yürütülürse bizim aykırı düşünmemiz de mümkün değil" - "Bakıyorsunuz Birleşmiş Milletler bu işleri çözme makamı olduğu halde çözemiyor. Bir İsrail meselesini çözemiyor. Sene 1948, geldiğimiz yer ortada ki gündemime de gelecek bu. Bakın bir İsrail konusunu Birleşmiş Milletler hala çözememiştir. Birleşmiş Milletler'in aldığı kararları İsrail kabul etmiyor, bitiyor iş. Bunun cevabını versinler bize" - "İsrail'in ağzından bir laf çıktığı zaman o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul görmemeli. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de beşte 5 icabında böyle bir kararı reddetmeli, etmeli ama bir tanesi savunduğu zaman mesele bitiyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35'lerle ilgili Türkiye'nin 1 milyar 350 milyon dolar şu ana kadar ön ödeme yaptığını belirterek, "F-35'lerde de biz müşteri değiliz, F-35'lerde üreticiyiz. Bunun bir kısım parçaları, malum bizde üretiliyor ki bu bir ofset kapsamında atılmış bir adımdır. Bunları yapan bir ülkeye böyle bir uygulama, adil bir uygulama değildir. Tüm bunlar tabii karşılıklı bir anlaşma çerçevesinde yürütülürse bizim aykırı düşünmemiz de mümkün değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerinin katılacağı en büyük diplomasi platformu Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu genel görüşmeleri'ne katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, bir gazetecinin "Trump ile yüz yüze bir görüşmeniz olacak. Bundan sonraki süreçte patriot konusuyla ilgili yeni bir başlangıç olabilir mi?" sorusuna, "Tabii bu masadan kalkmış bir konu değil." yanıtını vererek, şöyle devam etti:

"Patriotlar konusunda Sayın Trump telefon görüşmemizde; 'Bu hala gündemimizde mi?' diye söylediğinde ben kendisine telefonda 'Evet' dedim. Biz S-400'leri şu anda nasıl aldıysak ve kısa bir süre sonra da bunların ülkemiz genelindeki yerleşim planları gerçekleşiyor. Ama bize patriot noktasında da şartlar itibarıyla özellikle ortak üretim, kredi, yani buna benzer önemli şartlar var, bunlar eğer oluyorsa olacaksa biz sizden bunları alabiliriz dedik. Şu anda o da zaten bunların gündeminde. Bunları hallederken F-35'leri bir kenara koymamız mümkün değil. Çünkü F-35'lerle ilgili biz 1 milyar 350 milyon dolar şu ana kadar ön ödeme yaptık. F-35'lerde de biz müşteri değiliz, F-35'lerde üreticiyiz. Bunun bir kısım parçaları malum bizde üretiliyor ki bu bir ofset kapsamında atılmış bir adımdır. Bunları yapan bir ülkeye böyle bir uygulama, adil bir uygulama değildir. Tüm bunlar tabii karşılıklı bir anlaşma çerçevesinde yürütülürse bizim aykırı düşünmemiz de mümkün değil."

- "1948'deki İsrail aynı toprakları olarak söylüyorum aynı İsrail midir?"

Bir gazetecinin "Dünya 5'ten büyüktür" söylemini hatırlatarak, BM'nin karar yapısının değişimiyle ilgili temasların olup olmayacağını sorması üzerine Erdoğan, "Dünya 5'ten büyük o bizim artık vazgeçilemez bir adeta ön koşulumuzdur." ifadelerini kullandı. Erdoğan, bunun aslında sadece Türkiye'nin değil, tüm insanlığın, tüm Birleşmiş Milletler Genel Kurul üyelerinin ön koşulu olması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, bunun sadece Türkiye'nin meselesi olmadığını vurgulayarak, "Niçin 5 ülkenin dudakları arasında? Şu anda Birleşmiş Milletler'de 196 üye görünüyor, niye onların dudakları arasına sıkışsın da 191 ülke oradan çıkacak bir cevabı beklesin? İşte bakın birçok sorun çözülebiliyor mu?" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye, Filistin, Kudüs, Arakan, Keşmir sorunlarının çözülemediğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hepsi arka arkaya. Bakıyorsunuz Birleşmiş Milletler bu işleri çözme makamı olduğu halde çözemiyor. Bir İsrail meselesini çözemiyor. Sene 1948 geldiğimiz yer ortada ki gündemime de gelecek bu. Bakın bir İsrail konusunu Birleşmiş Milletler hala çözememiştir. Birleşmiş Milletler'in aldığı kararları İsrail kabul etmiyor, bitiyor iş. Bunun cevabını versinler bize. 1948'deki İsrail aynı toprakları olarak söylüyorum aynı İsrail midir? O zamanki İsrail, şu andaki Filistin'dir, şu andaki Filistin de maalesef her an burayı bile kaybetme durumuyla karşı karşıyadır. İşte şimdi de biliyorsunuz malum seçimde de durumu kaybetmiş olan zat ne yaptı? Batı Şeria ile ilgili uyduruk bir kampanya yürüttü ve bu kampanyanın bedeli de ortaya çıktı. Öyle bir şey olamaz. Bunu işte Birleşmiş Milletler'in çok kararlı bir şekilde uygulamaya koyması lazım. İsrail'in ağzından bir laf çıktığı zaman o Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde kabul görmemeli. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de beşte 5 icabında böyle bir kararı reddetmeli, etmeli ama bir tanesi savunduğu zaman mesele bitiyor."

- İdlip konusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Rusya ve Çin'in, BM Güvenlik Konseyi'nde İdlip tasarısını veto etmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

"İdlip tasarısında şu anda böyle bir ret bizim aramızda yaptığımız görüşmelerde söz konusu değil. BM Güvenlik Konseyi'nde yeni bir gelişme olduysa bilemiyorum ama bizim Ankara Zirvesi'nde Sayın Putin, İran üçlü olarak bizler orada açıklamamızı yaptık. İdlip ile ilgili yapmış olduğumuz açıklama tamamiyle bir ateşkese dayalı bir açıklamaydı. Yani bu konuda da Çin'in bizim bu zirve açıklamasına aykırı bir açıklama yapacağına ihtimal vermiyorum. Buradaki dayanışmamız farklı ve Amerika'nın dahi buraya aykırı bir şey yapacağını düşünmüyorum. Koalisyon güçlerinin buraya aykırı bir beyanda bulunacağına ihtimal vermiyorum. Çünkü yaptığımız ön görüşmelerde, biliyorsunuz yine bir İstanbul Zirvesi yaptık. Makron, Merkel, Putin, ben dörtlü yaptığımız zirve bunların hepsi son Ankara Zirvesi ile mütenasip uyumlu olan müzakerelerdir. Sayın Putin ile Ankara'da görüştük ama diğerleriyle de Amerika'da görüşmelerimiz olacak. Böyle bir sıkıntı yaşayacağımıza ihtimal vermiyorum."

(Bitti)

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Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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