Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye hareketi öncesi soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-35'lerle ilgili Türkiye'nin 1 milyar 350 milyon dolar şu ana kadar ön ödeme yaptığını belirterek, "F-35'lerde de biz müşteri değiliz, F-35'lerde üreticiyiz. Bunun bir kısım parçaları, malum bizde üretiliyor ki bu bir ofset kapsamında atılmış bir adımdır. Bunları yapan bir ülkeye böyle bir uygulama, adil bir uygulama değildir. Tüm bunlar tabii karşılıklı bir anlaşma çerçevesinde yürütülürse bizim aykırı düşünmemiz de mümkün değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerinin katılacağı en büyük diplomasi platformu Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu genel görüşmeleri'ne katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, bir gazetecinin "Trump ile yüz yüze bir görüşmeniz olacak. Bundan sonraki süreçte patriot konusuyla ilgili yeni bir başlangıç olabilir mi?" sorusuna, "Tabii bu masadan kalkmış bir konu değil." yanıtını vererek, şöyle devam etti:

"Patriotlar konusunda Sayın Trump telefon görüşmemizde; 'Bu hala gündemimizde mi?' diye söylediğinde ben kendisine telefonda 'Evet' dedim. Biz S-400'leri şu anda nasıl aldıysak ve kısa bir süre sonra da bunların ülkemiz genelindeki yerleşim planları gerçekleşiyor. Ama bize patriot noktasında da şartlar itibarıyla özellikle ortak üretim, kredi, yani buna benzer önemli şartlar var, bunlar eğer oluyorsa olacaksa biz sizden bunları alabiliriz dedik. Şu anda o da zaten bunların gündeminde. Bunları hallederken F-35'leri bir kenara koymamız mümkün değil. Çünkü F-35'lerle ilgili biz 1 milyar 350 milyon dolar şu ana kadar ön ödeme yaptık. F-35'lerde de biz müşteri değiliz, F-35'lerde üreticiyiz. Bunun bir kısım parçaları malum bizde üretiliyor ki bu bir ofset kapsamında atılmış bir adımdır. Bunları yapan bir ülkeye böyle bir uygulama, adil bir uygulama değildir. Tüm bunlar tabii karşılıklı bir anlaşma çerçevesinde yürütülürse bizim aykırı düşünmemiz de mümkün değil."