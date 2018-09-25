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Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! Özel bir anlamı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 11:36 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Eylül'de açılışını yapacağı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nde son hazırlıklar yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açacak! Özel bir anlamı var

DİTİB Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, açılış öncesi basına yaptığı açıklamada, heyecanlı günler yaşadıklarını ve son hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

Aşıkoğlu, "Bu Avrupa'nın ve Almanya'nın en önemli, en büyük camilerinden birisi ve bütün burada yaşayan Müslüman kardeşlerimiz için sembolik bir anlam ifade ediyor. Camimiz aynı zamanda barış, kardeşlik ve birlikte yaşama kültürünü de sembolize ediyor." dedi.

"BİN 250 KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLİYOR"

26 metre kubbe yüksekliğine sahip ve bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebildiği cami hakkında bilgi veren Aşıkoğlu, "Camimizin 2008'li yıllardan itibaren proje çalışmaları başlamış. 2009'dan itibaren temel atma töreni gerçekleştirilmiş ve 2017 yılının ramazan ayına kadar bu yapım süreci devam etmiştir. Gayriresmi olarak ibadete başlanmıştır ama 29 Eylül 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve buradaki Alman ilgili ve yetkililerin, dostlarımız ile cemaatimizin katılımıyla resmi açılış töreni gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Düzenlenen yarışmayı kazanan Alman mimar Paul Böhm'ün projesinin hayata geçirildiğini hatırlatan Aşıkoğlu, camiyi ziyaret eden herkesin iç süslemelerin ihtişamına hayran kaldığını söyledi.

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"KUBBESİNDE BİR HİLAL VE ORTASINDA YILDIZ BULUNUYOR"

Aşıkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Camimizde geometrik Selçuklu motifleri ağırlıklı olarak kullanıldı. Onun dışında Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İsa ve Hz. Musa olmak üzere büyük peygamberlerin isimleri camimizin sağ ve sol duvarlarına işlenmiştir. Onun dışında Ayet-el Kürsi ve Bakara suresinin son iki ayeti, yine camimizin kubbe kısmına nakşedilmiştir. Bu yazılar hattat Hüseyin kutlu tarafından yazılmıştır. Ayrıca camimizin iç aydınlatmasının kendine has bir özelliği vardır. Camimizin kubbe kısmında bir hilal ve ortasında yıldız bulunuyor. Bütün herkesi camimizi ziyarete ve ibadet etmeye bekliyoruz, açılışa davet ediyoruz."

6 dönümlük arazi üstüne inşa edilen ve DİTİB Genel Merkezini de içinde barındıran bir külliye şeklindeki caminin toplam 17 bin metrekare kullanım alanı bulunuyor. Cami, biri büyük 8'i küçük 9 kapıya sahip. Nakkaş Semih İrteş'in iç tasarımını yaptığı külliyede alışveriş ve ticaret merkezi, kadın ve erkeklere mahsus lokaller, sergi ve seminer salonu, 600 kişilik konferans salonu, geniş çaplı bir kütüphane ve çalışma ofisleri yer alıyor. Dış yüzeyi cam ve betondan meydana gelen şeffaf ve modern bir yapıya sahip olan caminin alt katında otopark bulunuyor.

Kaynak: AA

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Köln Recep Tayyip Erdoğan köln merkez camisi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
KISA VE ÖZ BİR YORUM. DIRAR MESCİDİNİ KİMSE UNUTMASIN ASLA. YADA MUAVİYENİN ASKERLERİNİN KILIÇLARININ UCUNA KUR'AN SAYFALARINI TAKTIKLARINI HİÇ UNUTMASINLAR.BEYLER BU CAMİLERİ YAPTIRANLAR EN KÖKTE YAHUDİLERDİR. BU YORUM AĞRI DAĞININ TEPESİNDEN GELDİ RİCHORDİNE UNUTMA....BAKINIZ 1985 DEN BERİDİR TÜRKİYEMİZDEKİ CAMİLERİMİZDE ASLA GERÇEK İSLAM ANLATILMAZ ANLATILAMAZ ANLATTIRLMAYACAKTA.İNGİLİZ SİYASETİNİ BİLEN ANLAR YORUMU. ERDOĞAN İLE MANEVİ BAĞLARIMI 5 GÜN ÖNCE KOPARDIM,2007 YOLLADIĞIM EN BÜYÜK MÜSLÜMAN CİNİMİ GERİ ÇAĞIRDIM.CAMİ HAYIRLI OLSUN ŞİMDİDEN SAHİPLERİNE.....TAKİPTEYİM HEPSİNİ.
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