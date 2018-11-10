Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, patlamaya ilişkin "Hakkari'de bir mühimmat depomuzun patlaması sonucu 7 şehidimiz var, bunun dışında 25 yaralımız var" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
"(Kaşıkçı cinayeti) Kesinlikle bu 15'in içerisinde bunun katili veya katilleri kimdir, bunu onlar biliyor ve Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuşturmak suretiyle bunu meydana çıkarmayı başarır."
"(ABD Başkanı Trump) Paris'e gidince arkadaşlarımız karşılıklı görüşecekler, bir fırsat tesis etmeye çalışacağız ve bu fırsat çerçevesinde ikili bir görüşmeyi yapacağız."
"15 KİŞİ KESİNLİKLE HEM FAİLİ HEM DE BU CESEDİN NEREYE GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ BİLİYOR"
Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin, "Bu 18 kişi veya kısa olarak 15 kişi kesinlikle hem faili biliyorlar hem de bu cesedin nereye götürüldüğünü biliyorlar. Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuşturtmak suretiyle bunu meydana çıkarmasını başarır. Gelen başsavcı ipe un sermek için geldi. İpe un seriyor. Bizim başsacımızı oraya istiyor. Olayın işlendiği yer burası ne görüşeceksen görüşürsün. İpe un sermeye gerek yok. Bu işin başka izahı olamaz. Bu 15 kişi İstanbul'a niye geldi? Bu işin katilleri kesinlikle bu 15 veya 18'in içindedir başka yerde aramaya gerek yok. Yerli işbirlikçi kimse bunu açıklamaları lazım. Artık Suudi Arabistan bu iyi niyetimize karşı kendileri de adaletli davranmak suretiyle bu şaibeden kurtulmaları lazım. Aksi takdirde kurtulamazlar" diye konuştu.
HAKKARİ'DE MÜHİMMAT PATLAMASI
Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki bir askeri üs bölgesinde, sabaha karşı mühimmat patladı. Olayın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamanın ardından incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlamaya ilişkin, "Şu anda patlamalar küçük de olsa, azalmış da olsa devam ediyor. Buna bağlı olarak yangın da devam ediyor. Yangın söndürme, soğutma çalışmalarımız ve bu arada arama faaliyetlerimiz de aynı şekilde devam ediyor" demişti.
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