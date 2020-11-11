Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 12 milyon çocuğa dağıtılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen, Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı"na katıldı. Buradaki konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, canlı bağlantıyla programı takip eden dost ve kardeş ülkelerin temsilcilerine teşekkür etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ve ekibini Türkiye'nin orman varlığını artıracak bu güzel programa öncülük ettikleri için tebrik eden Erdoğan, programa fidan dikerek destek veren herkese, tüm çevre ve yeşil dostlarına teşekkürlerini sundu. Erdoğan, fidanlarıyla geleceğe nefes olan sporcuları, sanatçıları, basın mensuplarını, sivil toplum kuruluşlarını, istikbalin temsilcisi olarak gördükleri gençleri gönülden tebrik ederek, toprakla buluşturulan fidanların Türkiye, millet ve 81 il için hayırlara vesile olmasını diledi. "GEÇEN SENE DİKTİĞİMİZ FİDANLARIN HEMEN HEPSİ BU YIL BOY VERİYOR" Geçen sene aldıkları bir kararla 11 Kasım'ı "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan ettiklerini, bu kapsamda daha yeşil, daha yaşanabilir, daha güzel bir Türkiye bırakmak idealiyle 11 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını anımsatan Erdoğan, bu etkinliği 81 vilayetin ve 973 ilçenin tamamında eşzamanlı olarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Erdoğan, insanların fidan dikme bölgelerine giderek bu seferberliğe gönülden sahip çıktığını, böylece 11 milyon fidan hedefiyle yola çıkmışken yaklaşık 14 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. "Ülkemizdeki her hayırlı işi karalamayı prensip edinen bir güruh, meselenin önüne, arkasına bakmadan bu konuda da yersiz eleştiri oklarını bize yöneltti." diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Gezi olaylarında güya çevre adına sokakları yakanlar, esnafın malını mülkünü yağmalayanlar, koro halinde fidan dikimi seferberliğimizi kötüleme yarışına girdi. Bizi haksızca eleştirenler, dikkat ederseniz PKK'lı teröristlerin yaktığı ormanlardan hiç bahsetmiyor. Bize çevre konusunda ders vermeye kalkanlar, bölücü örgütün çevre terörünü ağızlarına dahi almıyor. Bu güruh, milletin coşkusunu paylaşmak, ağaç seferberliğine destek vermek yerine çıktılar 'Kasım ayında fidan mı dikilir?' diyerek yapılan işe çamur atmaya kalktılar. İşin uzmanları tarafından cehaletleri yüzlerine vurulunca da bu sefer '11 milyon fidanın 9 milyonu kurur' iddiasıyla suç bastırmaya çalıştılar. Ancak daha önceki her iddialarında olduğu gibi bunda da yine çuvalladılar. 'Birkaç aya kurur' dedikleri fidanlar toprağa daha sıkı sarılarak onları mahcup etti. Kalbi nefretle kuruyanlara inat geçen sene diktiğimiz fidanların hemen hepsi hamdolsun bu yıl boy veriyor, filiz veriyor."

"BİZ, TABİATLA KARDEŞ BİR MİLLETİZ" Türkiye'nin fidan dikme seferberliğinin dalga dalga diğer ülkelere yayıldığını belirten Erdoğan, "geleceğe nefes" sloganıyla çıktıkları bu yolda bugün artık "dünyaya nefes olma" hedefiyle işlerin yürütüldüğünü söyledi. Erdoğan, bu yılki programa, Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e, Malta'dan Kosova'ya, Senegal'den KKTC'ye, Libya'dan Tataristan'a dost ve kardeş 30'a yakın ülkenin destek verdiğini ifade ederek yapacakları canlı bağlantılarla 4 kardeş ülkede fidan dikimi gerçekleştireceklerini kaydetti. Bu fidanların tıpkı geçen sene diktikleri yaklaşık 14 milyon fidan gibi Türkiye'nin güzelliğine güzellik katacağına işaret eden Erdoğan, davetlerine icabet ederek ağaç sevgisini bir seferberlik haline dönüştüren, fidan dikimini bir memleket meselesi olarak gören millete şükranlarını sundu. Programı takip eden 60'a yakın ülkenin diplomatik temsilcilerine bu heyecanı paylaştıkları için teşekkür eden Erdoğan, fidanların dikiminde, bakımında, muhafazasında emeği geçen herkesi tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz, tabiatla kardeş, ağaçla, çiçekle, yeşille, toprakla dost bir milletiz. Ağaca, bitkiye, hayvanata değer veren, onların hukukuna saygı gösteren güzel bir geleneğe sahibiz. Son nefesinde ağaç dikmeye özendirilen, tabiatı korumayı hayırlı işlerden sayan bir medeniyetin, kültürün mensubuyuz. Şiirlerimizden türkülerimize, hikayelerimizden özdeyişlerimize kadar hayatımızın her alanında bu geleneğin izlerini görüyoruz." "TOPRAK, VEFALI BİR DOST VE ARKADAŞTIR" Aşık Veysel'in "Kara Toprak" türküsünün sözlerinin bir bölümünü okuyan Erdoğan, "Bizim için toprak, üzerinde hayatımızı idame ettirdiğimiz yer olmanın ötesinde, toprak vefalı bir dost ve arkadaştır. Bu dünya hepimizin ortak serveti, tüm canlıların ortak mekanıdır." dedi. Hazreti Muhammed'in tabiatın korunmasını istediğini, ümmetine ağaç dikmeyi ve ekin ekmeyi tavsiye ettiğini hatırlatan Erdoğan, Hazreti Muhammed'in "Müslüman bir ağaç diker ve o ağaçtan insan, hayvan veya kuş istifade ederse bu kıyamet gününe kadar o kimse için sadaka olur." dediğini belirtti. Büyüklerin geçerli bir sebep olmadan bir tek dalın kırılmasına, bir tek çiçeğin koparılmasına dahi razı olmadığını dile getiren Erdoğan, "Önünden akıp giden derenin veya gürül gürül akan çeşmenin suyuyla abdest alırken bile israf etmeme hassasiyetiyle davranırlardı." ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamaları şöyle: YENİ PROJEYİ AÇIKLADI '12 MİLYON ÇOCUĞA DAĞITILACAK' Bu yıl 30'a yakın ülke destek veriyor. 4 kardeş ülkeyle fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Biz tabiatla kardeş, ağaçla, çiçekle, yeşille, toprakla dost bir milletiz. Ağaca bitkiye, hayvanata değer veren onların hukukuna saygı gösteren güzel bir geleneğe sahibiz. Tabiatı hoyratça yok etmek, sebepsizce ağaca, denize, toprağa zarar vermek Rabbimizin emanetine hıyanet etmektir. Toprak olmazsa bu dünyada yaşayacak yer bulamayacağımız gibi, öteki aleme göçtüğümüzde de yatacak yerimiz olmayacaktır. Toprağa her bakımdan hak ettiği değeri vermek zorundayız. Yeni bir proje başlatıyoruz. 'Tohum ver, fidana dönüşsün' adını verdiğimiz projeyle her yıl 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız. Türkiye çevre hassasiyeti bakımından altın dönemini son 18 yılda yaşamıştır. Ormancılık alanında yaptığımız çalışmalar OECD ve BM'nin d e dikkatini çekmiştir. Dünyada orman varlığı azalırken, Türkiye orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olmuştur.