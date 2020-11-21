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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

21.11.2020 14:08 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Salgın önlemi olarak AK Parti kongrelerini erteliyoruz, yeni tarihlere duruma göre karar vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans yöntemiyle AK Parti 7. Olağan Kütahya, Afyon, Batman ve Siirt İl Kongrelerine katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında satır başları:

KORONAVİRÜS SALGINI

Salgın kontrolden çıkarsa daha büyük problemler çıkar. Salgının seyrini en kısa sürede hedef seviyeye indireceğiz. Bu yeni dalgayı da kırdığımızda güzel günler göreceğiz.

Salgın önlemi olarak AK Parti kongrelerini erteliyoruz, yeni tarihlere duruma göre karar vereceğiz.

TEŞKİLATA UYARI

Kutlu bir davada asla senlik benlik kavgasına, kibre, tembelliğe yer olamaz. Kendinin partisinin ve halkın üstünde gören kişinin sonu hüsrandır.

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