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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 16:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsansız hava araçlarında, bugün hedeflerine yürüyen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. Benzer bir başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

İstanbul'da alevlenen teknoloji heyecanı dalga dalga tüm Anadolu'yu kuşattı. Neredeyse her ilimizden talep geldi. Tek rakamlı yıllarda İstanbul'da, çift rakamlı yıllarda ise Teknofest'in yapılmasına karar verildi. Anadolu'daki ilk durağı da, ülkemizin tüm güzelliklerini bünyesinde barındıran Gaziantep oldu. Salgın sebebiyle bu festival, alışık olduğumuz büyük kalabalıkları yerine daha sınırlı gruplarla gerçekleştirildi. Şu karşımdaki kalabalık, sizlerin azmini ve kararlılığını hiçbir virüsün, engelin durduramayacağını gösteriyor.

Festivalin paydaş sayısının 14'ten 63'e yükselmesi bu heyecanın ülkemizdeki her kesimi sardığının ispatıdır. Türkiye'nin altyapı, insan gücü, üretim ve ihracat seviyesinin geldiği yer bu fırsatının en güzel şekilde değerlendirildiğinin göstergesidir.

Yapay zekadan, siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler burada filiz bulacak, kök ve boy salacaktır.

Tüm bu söylediklerimiz sadece temenniden ibaret değil. Sizler gibi gençlerin kurduğu, kısa sürede milyar dolarlık değerlere ulaştırdığı girişimler olduğunu biliyoruz. Teknolojinin her boyutunda benzer başarıların kazanılmaması için hiçbir sebep toktur.

'DÜNYANIN SAYILI ÜLKELERİ ARASINA GİRDİK'

İnsansız hava araçlarında, bugün hedeflerine yürüyen bir avuç insan sayesinde aynı alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik. Benzer bir başarıyı otomobilde ve uçan arabalarda yakalayacağız.

'ELLERİNDEN GELSE YOK ETME NİYETİNDELER'

Ülkemizde bazılarının hala milli teknoloji hamlelerini küçümsediklerini ellerinden gelse yok etmeye niyetli olduklarını takip ediyoruz. Teknolojinin hızına yetişmek artık bir mecburiyet halini almıştır. Türkiye'nin teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten bir ülke olması gerektiği konusundaki ısrarın gerisinde bu hakikat var.

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