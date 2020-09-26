Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teknofest 2020" etkinliğinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

İstanbul'da alevlenen teknoloji heyecanı dalga dalga tüm Anadolu'yu kuşattı. Neredeyse her ilimizden talep geldi. Tek rakamlı yıllarda İstanbul'da, çift rakamlı yıllarda ise Teknofest'in yapılmasına karar verildi. Anadolu'daki ilk durağı da, ülkemizin tüm güzelliklerini bünyesinde barındıran Gaziantep oldu. Salgın sebebiyle bu festival, alışık olduğumuz büyük kalabalıkları yerine daha sınırlı gruplarla gerçekleştirildi. Şu karşımdaki kalabalık, sizlerin azmini ve kararlılığını hiçbir virüsün, engelin durduramayacağını gösteriyor.

Festivalin paydaş sayısının 14'ten 63'e yükselmesi bu heyecanın ülkemizdeki her kesimi sardığının ispatıdır. Türkiye'nin altyapı, insan gücü, üretim ve ihracat seviyesinin geldiği yer bu fırsatının en güzel şekilde değerlendirildiğinin göstergesidir.

Yapay zekadan, siber güvenliğe kadar her alanda çığır açacak yenilikler burada filiz bulacak, kök ve boy salacaktır.