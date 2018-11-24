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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

SEÇİM HABERLERİ  | 24.11.2018 14:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 16 büyükşehir ve 24 il başkanın adaylarını açıkladı. Erdoğan, adayları açıklamadan önce önemli mesajlar verdi, parti olarak hedeflerinin yüzde yüzün tamamına ulaşmak olduğunu söyledi. İşte 40 ilin belediye başkan adayları...

AK Parti'nin Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16'sı büyükşehir 24'ü ise il başkanı adayı olmak üzere 40 adayı açıkladı.

İşte AK Parti'nin adayları

Adıyaman - Süleyman Kılınç

Amasya - Cafer Özdemir

Antalya - Menderes Türel

Ardahan - Yunus Baydar

Artvin - Mehmet Kocatepe

Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz

Batman - Murat Güneştekin

Bayburt - Fatih Yumak

Bitlis - Nasrullah Tanğlay

Bolu - Fatih Metin

Burdur - Deniz Kurt

Bursa - Alinur Aktaş

Denizli - Osman Zolan

Diyarbakır - Cumali Atilla

Düzce - Faruk Özlü

Elazığ - Şahin Şerefoğulları

Erzurum - Mehmet Sekmen

Gaziantep - Fatma Şahin

Giresun - Aytekin Şenlikoğlu

Gümüşhane - Ercan Çimen

Hakkari - Cüneyt Epcim

Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör

Karabük - Burhanettin Uysal

Kastamonu - Tahsin Babaş

Kayseri - Memduh Büyükkılıç

Kırıkkale- Mehmet Saygılı

Kırklareli - Burak Süzülmüş

Kilis - Mehmet Abdi Bulut

Kocaeli - Tahir Büyükakın

Malatya - Selahattin Gürkan

Nevşehir- Rasim Arı

Niğde - Emrah Özdemir

Ordu - Hilmi Güler

Rize - Rahmi Metin

Samsun - Mustafa Demir

Sinop - Ali Çöpçü

Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak - Mehmet Yarka

Tekirdağ - Mestan Özcan

Yalova - Yusuf Ziya Öztabak

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Erdoğan, AK Parti'nin adaylarını açıklamadan önce şu açıklamalarda bulundu:

Aziz milletim sevgili AK Partililer, sizler en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na bağlılığını ifade ettiği için bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.

31 Mart seçimlerinin gerçekten Cumhur İttifakı karşısında yer alan Bahçeli'nin ifadesi ile zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Zira, bu malum ittifakın içinde vatanseverliğe karşı ne ararsanız var. Terör örgütünün içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Vatanseverlik çıkar mı? Bugün bazı medya yayınlarında da gördüğümüz gibi, çocukları dağlara kaçırıp onlara neler uygulandığını görüyoruz. Böyle bir ittifakı 31 Mart'ta benim milletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse şimdi de sandığa gömecektir. 31 Mart gecesi bizler için çok anlamlı olacak, çok farklı olacak.

"BAHÇELİ'YE BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜRLERİMİ İFADE EDİYORUM"

Gençlerimize emanet ettiğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımız aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın menzilinin ifadesidir. Buradan bir kez daha sayın Bahçeli'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimize destek için teşekkürlerimi ifade ediyorum.

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"SEÇİM MANİFESTOMUZU ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇIKLAYACAĞIZ"

Bugün AK Parti adaylarından 40 büyükşehir veya il merkezi isimlerini açıklamak üzere bir aradayız. Bu isimleri sizlerle paylaşmadan önce, önümüzdeki seçimlerde milletimize nasıl bir vizyon sunacağımıa dair kısa bir bilgi vermek istiyorum. Seçim manifestomuzu önümüzdeki ay, adayların tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız. Burada sadece bir çerçeve çizmekle yelteneceğim.

2004 yılında yerel kalkınma başlıyor demiştik. AK Parti her alanda şehirlerimizde büyük bir kalkınma hamlesi başlatmıştı. 2009 seçimlerine marka şehirler sloganı ile girdik. Türkiye 2014 seçimlerine farklı bir atmosferde girdi. AK Parti olarak bu seçimlere daima millet, daima hizmet sloganı ile girdik ve belediyelerin yüzde 59'una denk gelen 800 belediye başkanlığı kazandık. Böylece en büyük başarımızı da 2014'te elde etmiş olduk. Seçim sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuz ile açıklayacağız.

Bize sempati ile bakmayan herkese de yaptıklarımızı, hedeflerimiz anlatacak, sonunda onların da gönüllerini kazanacağız. AK Parti'nin her seçimde oy hedefi mümkünse yüzde yüzün desteğini almaktır. Biz oy oranımız düştüğünde iktidarımız tehlikeye girdiği için değil, milletimizin gönlünde irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz.

Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. Tevazu ehlidir, samimiyet ehlidir. Önce millet der, önce memleket der. 31 Mart 2019'da milletimizin gönlündeki yerini daha da güçlendirecek daha da yükseğe çıkartacağız.

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
çıldırsın chp ip hdp Allahın izniyle bu seçimden de anlımız akıyla çıkacaz inşallah
açıklamaz ol batırdın milleti millet parkı diye diye rezil ettin ortalığı
aciklanacak yeni belediye baskanlarimiz vatana millete hayırlı olsun
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