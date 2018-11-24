Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

AK Parti'nin Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16'sı büyükşehir 24'ü ise il başkanı adayı olmak üzere 40 adayı açıkladı.
İşte AK Parti'nin adayları
Adıyaman - Süleyman Kılınç
Amasya - Cafer Özdemir
Antalya - Menderes Türel
Ardahan - Yunus Baydar
Artvin - Mehmet Kocatepe
Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz
Batman - Murat Güneştekin
Bayburt - Fatih Yumak
Bitlis - Nasrullah Tanğlay
Bolu - Fatih Metin
Burdur - Deniz Kurt
Bursa - Alinur Aktaş
Denizli - Osman Zolan
Diyarbakır - Cumali Atilla
Düzce - Faruk Özlü
Elazığ - Şahin Şerefoğulları
Erzurum - Mehmet Sekmen
Gaziantep - Fatma Şahin
Giresun - Aytekin Şenlikoğlu
Gümüşhane - Ercan Çimen
Hakkari - Cüneyt Epcim
Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör
Karabük - Burhanettin Uysal
Kastamonu - Tahsin Babaş
Kayseri - Memduh Büyükkılıç
Kırıkkale- Mehmet Saygılı
Kırklareli - Burak Süzülmüş
Kilis - Mehmet Abdi Bulut
Kocaeli - Tahir Büyükakın
Malatya - Selahattin Gürkan
Nevşehir- Rasim Arı
Niğde - Emrah Özdemir
Ordu - Hilmi Güler
Rize - Rahmi Metin
Samsun - Mustafa Demir
Sinop - Ali Çöpçü
Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül
Şırnak - Mehmet Yarka
Tekirdağ - Mestan Özcan
Yalova - Yusuf Ziya Öztabak
Erdoğan, AK Parti'nin adaylarını açıklamadan önce şu açıklamalarda bulundu:
Aziz milletim sevgili AK Partililer, sizler en kalbi duygularımla selamlıyorum.
Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na bağlılığını ifade ettiği için bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum.
31 Mart seçimlerinin gerçekten Cumhur İttifakı karşısında yer alan Bahçeli'nin ifadesi ile zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Zira, bu malum ittifakın içinde vatanseverliğe karşı ne ararsanız var. Terör örgütünün içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Vatanseverlik çıkar mı? Bugün bazı medya yayınlarında da gördüğümüz gibi, çocukları dağlara kaçırıp onlara neler uygulandığını görüyoruz. Böyle bir ittifakı 31 Mart'ta benim milletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse şimdi de sandığa gömecektir. 31 Mart gecesi bizler için çok anlamlı olacak, çok farklı olacak.
"BAHÇELİ'YE BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜRLERİMİ İFADE EDİYORUM"
Gençlerimize emanet ettiğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımız aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın menzilinin ifadesidir. Buradan bir kez daha sayın Bahçeli'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimize destek için teşekkürlerimi ifade ediyorum.
"SEÇİM MANİFESTOMUZU ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇIKLAYACAĞIZ"
Bugün AK Parti adaylarından 40 büyükşehir veya il merkezi isimlerini açıklamak üzere bir aradayız. Bu isimleri sizlerle paylaşmadan önce, önümüzdeki seçimlerde milletimize nasıl bir vizyon sunacağımıa dair kısa bir bilgi vermek istiyorum. Seçim manifestomuzu önümüzdeki ay, adayların tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız. Burada sadece bir çerçeve çizmekle yelteneceğim.
2004 yılında yerel kalkınma başlıyor demiştik. AK Parti her alanda şehirlerimizde büyük bir kalkınma hamlesi başlatmıştı. 2009 seçimlerine marka şehirler sloganı ile girdik. Türkiye 2014 seçimlerine farklı bir atmosferde girdi. AK Parti olarak bu seçimlere daima millet, daima hizmet sloganı ile girdik ve belediyelerin yüzde 59'una denk gelen 800 belediye başkanlığı kazandık. Böylece en büyük başarımızı da 2014'te elde etmiş olduk. Seçim sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuz ile açıklayacağız.
Bize sempati ile bakmayan herkese de yaptıklarımızı, hedeflerimiz anlatacak, sonunda onların da gönüllerini kazanacağız. AK Parti'nin her seçimde oy hedefi mümkünse yüzde yüzün desteğini almaktır. Biz oy oranımız düştüğünde iktidarımız tehlikeye girdiği için değil, milletimizin gönlünde irtifa kaybettiğimiz için üzülüyoruz.
Bir belediye başkanı halkına tepeden bakamaz. Tevazu ehlidir, samimiyet ehlidir. Önce millet der, önce memleket der. 31 Mart 2019'da milletimizin gönlündeki yerini daha da güçlendirecek daha da yükseğe çıkartacağız.
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