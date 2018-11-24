Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

AK Parti'nin Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16'sı büyükşehir 24'ü ise il başkanı adayı olmak üzere 40 adayı açıkladı. İşte AK Parti'nin adayları Adıyaman - Süleyman Kılınç Amasya - Cafer Özdemir Antalya - Menderes Türel Ardahan - Yunus Baydar Artvin - Mehmet Kocatepe Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz Batman - Murat Güneştekin Bayburt - Fatih Yumak Bitlis - Nasrullah Tanğlay Bolu - Fatih Metin Burdur - Deniz Kurt Bursa - Alinur Aktaş Denizli - Osman Zolan Diyarbakır - Cumali Atilla Düzce - Faruk Özlü Elazığ - Şahin Şerefoğulları Erzurum - Mehmet Sekmen Gaziantep - Fatma Şahin Giresun - Aytekin Şenlikoğlu Gümüşhane - Ercan Çimen Hakkari - Cüneyt Epcim Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör Karabük - Burhanettin Uysal Kastamonu - Tahsin Babaş Kayseri - Memduh Büyükkılıç Kırıkkale- Mehmet Saygılı Kırklareli - Burak Süzülmüş Kilis - Mehmet Abdi Bulut Kocaeli - Tahir Büyükakın Malatya - Selahattin Gürkan Nevşehir- Rasim Arı Niğde - Emrah Özdemir Ordu - Hilmi Güler

Rize - Rahmi Metin Samsun - Mustafa Demir Sinop - Ali Çöpçü Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül Şırnak - Mehmet Yarka Tekirdağ - Mestan Özcan Yalova - Yusuf Ziya Öztabak Erdoğan, AK Parti'nin adaylarını açıklamadan önce şu açıklamalarda bulundu: Aziz milletim sevgili AK Partililer, sizler en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na bağlılığını ifade ettiği için bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. 31 Mart seçimlerinin gerçekten Cumhur İttifakı karşısında yer alan Bahçeli'nin ifadesi ile zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Zira, bu malum ittifakın içinde vatanseverliğe karşı ne ararsanız var. Terör örgütünün içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Vatanseverlik çıkar mı? Bugün bazı medya yayınlarında da gördüğümüz gibi, çocukları dağlara kaçırıp onlara neler uygulandığını görüyoruz. Böyle bir ittifakı 31 Mart'ta benim milletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse şimdi de sandığa gömecektir. 31 Mart gecesi bizler için çok anlamlı olacak, çok farklı olacak.

"BAHÇELİ'YE BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜRLERİMİ İFADE EDİYORUM"



Gençlerimize emanet ettiğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımız aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın menzilinin ifadesidir. Buradan bir kez daha sayın Bahçeli'ye ve MHP'ye gönül vermiş kardeşlerimize destek için teşekkürlerimi ifade ediyorum. "SEÇİM MANİFESTOMUZU ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇIKLAYACAĞIZ"



Bugün AK Parti adaylarından 40 büyükşehir veya il merkezi isimlerini açıklamak üzere bir aradayız. Bu isimleri sizlerle paylaşmadan önce, önümüzdeki seçimlerde milletimize nasıl bir vizyon sunacağımıa dair kısa bir bilgi vermek istiyorum. Seçim manifestomuzu önümüzdeki ay, adayların tamamını ilan ettikten sonra milletimizin takdirine sunacağız. Burada sadece bir çerçeve çizmekle yelteneceğim. 2004 yılında yerel kalkınma başlıyor demiştik. AK Parti her alanda şehirlerimizde büyük bir kalkınma hamlesi başlatmıştı. 2009 seçimlerine marka şehirler sloganı ile girdik. Türkiye 2014 seçimlerine farklı bir atmosferde girdi. AK Parti olarak bu seçimlere daima millet, daima hizmet sloganı ile girdik ve belediyelerin yüzde 59'una denk gelen 800 belediye başkanlığı kazandık. Böylece en büyük başarımızı da 2014'te elde etmiş olduk. Seçim sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuz ile açıklayacağız.