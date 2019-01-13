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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti'nin Sakarya adayları

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 16:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Serdivan Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı’na katıldı. Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti'nin Sakarya adayları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde Sakarya'da yarışacak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Ekrem Yüce'yi daha önce AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Spor Salonu'nda partisinin ilçe belediye başkan adaylarının açıklandığı toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, tüm ilçelerde AK Parti'li belediye başkanının bulunduğu Sakarya'da Arifiye, Geyve, Karapürçek, Kocaali, Pamukova, ve Serdivan'da mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.
Böylelikle Adapazarı ilçe belediye başkan adayı Mutlu Işıksu, Akyazı ilçe belediye başkan adayı Bilal Soykan, Erenler ilçe belediye başkan adayı Fevzi Kılıç, Ferizli ilçe belediye başkan adayı İsmail Gündoğdu, Hendek ilçe belediye başkan adayı Ali Kemal Sofu, Karasu ilçe belediye başkan adayı İshak Sarı, Kaynarca ilçe belediye başkan adayı Murat Kefli, Sapanca ilçe belediye başkan adayı Özcan Özen, Söğütlü ilçe belediye başkan adayı Koray Oktay Özten oldu.

İL BAŞKANI VE İLÇE BAŞKANLARI ADAY OLDU

AK Parti, eski il başkanı Fevzi Kılıç'ı, eski Hendek ilçe başkanı Ali Kemal Sofu'yu, eski Karasu ilçe başkanı İshak Sarı'yı ve eski Kaynarca ilçe başkanı Murat Kefli'yi, belediye başkan adayı olarak gösterdi.

AK PARTİ TARAKLI İLÇESİNDE ADAY GÖSTERMEYECEK

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Taraklı ilçesinde aday göstermeyerek MHP'nin adayını destekleyecek. İbrahim Pilavcı, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak AK Parti'nin Sakarya'daki 15 ilçe belediye başkan adayları alfabetik sıraya göre şöyle:

Adapazarı: Mutlu Işıksu
Akyazı: Bilal Soykan
Arifiye: İsmail Karakullukçu
Erenler: Fevzi Kılıç
Ferizli: İsmail Gündoğdu
Geyve: Murat Kaya
Hendek: Ali Kemal Sofu
Karapürçek: Orhan Yıldırım
Karasu: İshak Sarı
Kaynarca: Murat Kefli
Kocaali: Ahmet Acar
Pamukova: Cevat Keser
Sapanca: Özcan Özen
Serdivan: Yusuf Alemdar
Söğütlü: Koray Oktay Özten

Toplantıda, MHP'nin açıklanan belediye başkan adayının ismi:

Taraklı: İbrahim Pilavcı

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