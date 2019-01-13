Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte AK Parti'nin Sakarya adayları

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinde Sakarya'da yarışacak ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Ekrem Yüce'yi daha önce AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Spor Salonu'nda partisinin ilçe belediye başkan adaylarının açıklandığı toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, tüm ilçelerde AK Parti'li belediye başkanının bulunduğu Sakarya'da Arifiye, Geyve, Karapürçek, Kocaali, Pamukova, ve Serdivan'da mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterildi.

Böylelikle Adapazarı ilçe belediye başkan adayı Mutlu Işıksu, Akyazı ilçe belediye başkan adayı Bilal Soykan, Erenler ilçe belediye başkan adayı Fevzi Kılıç, Ferizli ilçe belediye başkan adayı İsmail Gündoğdu, Hendek ilçe belediye başkan adayı Ali Kemal Sofu, Karasu ilçe belediye başkan adayı İshak Sarı, Kaynarca ilçe belediye başkan adayı Murat Kefli, Sapanca ilçe belediye başkan adayı Özcan Özen, Söğütlü ilçe belediye başkan adayı Koray Oktay Özten oldu.