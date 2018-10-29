Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

İstanbul'un yeni havalimanının adı 'İstanbul Havalimanı' oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada havalimanının ismini 'İstanbul' olarak açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış töreninde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar; Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle burada 2 büyük mutluluğu bugün burada yaşıyoruz. Dünyanın en büyük havalimanını bugün burada açıyoruz. Tüm dünyaya, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin 95'inci kuruluş yıl dönümünün gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 95'inci yılı kutlu olsun. CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ HAVALİMANININ İSMİNİ AÇIKLADI Tabi bir de bugün Endonezya'da düşen uçak olayı var. Endonezya'daki uçakta yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. İstanbul, ülkemizin en değerli markasıdır. Paha biçilmez bu şehre yaptığımız bu büyük eserin adını İstanbul verdik. Atatürk Havalimanı faaliyet verdiği alanlarda Atatürk Havalimanı ismi ile hizmet verecektir. Atatürk Havalimanı'nın kapalı alanlarını ülkemizin en büyük fuar alanı haline getireceğiz. Orası Atatürk Havalimanı, burası İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. İsmi de hayırlı olsun.

Pek çok çevrenin bu projenin sonunun gelip gelmeyeceğini merak ettiğini biliyoruz. Buraları iyi bilirim. Buraların kömür sahası olduğu zamanları iyi bilirim. Burayı havalimanı olarak yapalım ama yetmez dedik. Kuzey Otoyolu ile ilgili olarak, devasa çukurları çevre düzenlemesi suretiyle güzel göller haline getireceğiz. Oralardan geçerken yeşili, gölleri görerek geçmek insanlara keyif verecektir. 2011'de yer belirlenip, inşaat başladığında bile tereddütler devam ediyordu. TV'de kendini beğenen birisi orası çöker diyor. Yumuşak arazi diyor. Bu teknolojinin olduğu yerde yumuak arazi mi olur? Buraya çakılan kazıklardan haberin var mı? Finansından, inşaatına dünyada eşine az rastlanır bu eseri sizlerle birlikte açıyoruz. İlk etapı yılda 90 milyon yolcu kapasitesindedir. Bu kapasite tüm etaplar bitince 150 milyon hatta 200 milyona kadar çıkarılabilir. Tüm etapların tamamlanması 2028 olarak öngörülüyor. Havalimanımızdaki her birim son teknolojiyle tasarlandı. Alternatifli ulaşım sağlanacaktır. Hava ulaşımı ve güvenliği konusunda da bu projeyle birçok yeniliğe imza atılacak. Devlete ödenecek kira 32,4 milyar ekonomik büyüklüğü ortaya çıkarıyor.

Bu projede herhangi bir hazine garantisi yoktur. Sembolik bir rakamı ifade eden, 12 yıla mahsus 342 milyon euro dış hat yolcu geliri garanti edilmiştir. Dünyada örnek olacak, yüz akı bir projedir. Bu dev projenin etütünden inşaatına katkısı olan, kamu kurumlarına, bankalara, taşeronlara, firmalara her şeyden öte işçiye teşekür ediyorum. Coğrafi olarak ülkemiz özellikle de İstanbul hep stratejik konumda yer almıştır. İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesiyle en önemli transi bölge haline geldik. Ülke olarak küresel ekonomilerin entegrasyonunda bu havalimanında daha da öteye taşıyoruz. Biz bu havalimanını sadece ülkemize değil, dünyaya büyük bir hizmet olarak görüyoruz. Burası geleceğin dünyasına hitap eden akıllı bir havalimanı olarak hizmet verecektir. Artık en önemli transfer noktası İstanbul olacağı için, kıtalar arasın uçuşların güzergahı da değişecektir. Türkiye geçtiğimiz 16 yılda eğitimden,sağlığa, sağlıktan ulaşıma her alanda büyük yol kat etmiştir. Ülkemizdeki havalimanlarının sayısı göree geldiğimizde 26'ydı. 30 ilave yaparak sayıyı 56'ya çıkardık. Projeleri devam edenler ilave edildiğinde rakam 64'e çıkacaktır.

Türkiye milli gelirine göre dünyada 13'üncü sıraya yükselmiştir. Bunu milletimizle aramızda olan bağdan aldığımız feyz ile gerçekleştirdik. Hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin ilanının 95'inci yılında hizmete aldığımız bu eserle Cumhuriyetimizin temeli daha da güçlenmiştir. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin buraya gelmesinde emeği, kanı olan tüm kahramanlarımızı hasretle yad ediyorum. Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya kararlıdır. Ekonomideki yolculuğumuzu dostlarımızla sürdürme arzumuzu her seferinde söylüyoruz. Bize samimiyetle yaklaşan herkesle yol yürümeye hazırız. Gelin, hepimiz için müreffeh, güvenli, huzurlu bir dünyayı birlikte inşa edelim. Gelin, sevgiye, barışa çıkan kapıları birlikte açalım. Gelin, masumlara, çocuklara güzel bir dünyanın müjdesini hep birlikte verelim. TBMM BAŞKANI YILDIRIM: ELEŞTİRİLERDEN YILMADIK, HAMD OLSUN BUGÜNLERE ULAŞTIK

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, havalimanı açılış töreninde konuştu. İşte Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar; Kuruluşunun 95. yılında Cumhuriyet'in şanına yakışan bu eser, ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için hayırlı, uğurlu olsun. İnşaata başlarken kaynak bulunamayacağı söylenmişti, acımasızca eleştiriler oldu. Çalışmaktan uslanmadık, eleştirilerden yılmadık, 'inat da murattır' diyerek hamd olsun bugünlere ulaştık. Esasen bu eserin isimsiz kahramanları mimarlar, mühendisler ve gece gündüz demeden 7/24 çalışan işçilerimizdir. En büyük tebriği onların hak ettiğine inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedeflerinin birisi daha bu açılışla birlikte gerçeğe dönüşmüştür. ERDOĞAN, ELEKTRİKLİ ARACA BİNDİ Elektrikli araca binen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yolcunun yaşadığı prosedürü yaşayarak konuşma yapacağı alana doğru ilerledi. ERDOĞAN İLK BİLETİ ALDI Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY bankosundan sembolik ilk bileti aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile devlet başkanlarının yer aldığı aile fotoğrafı çekildi.