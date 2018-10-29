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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 16:31 | Son Güncelleme

İstanbul Yeni Havalimanı açılışı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "CAN", saat 16.25'te havalimanına indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yeni havalimanı apronunda resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış töreninde konuştu. Erdoğan yeni havalimanının ismini 'İstanbul' olarak açıkladı.

İstanbul'un yeni havalimanının adı 'İstanbul Havalimanı' oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde yaptığı konuşmada havalimanının ismini 'İstanbul' olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılış töreninde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle burada 2 büyük mutluluğu bugün burada yaşıyoruz. Dünyanın en büyük havalimanını bugün burada açıyoruz. Tüm dünyaya, bölgemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyetimizin 95'inci kuruluş yıl dönümünün gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 95'inci yılı kutlu olsun.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ HAVALİMANININ İSMİNİ AÇIKLADI

Tabi bir de bugün Endonezya'da düşen uçak olayı var. Endonezya'daki uçakta yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, ölenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. İstanbul, ülkemizin en değerli markasıdır. Paha biçilmez bu şehre yaptığımız bu büyük eserin adını İstanbul verdik. Atatürk Havalimanı faaliyet verdiği alanlarda Atatürk Havalimanı ismi ile hizmet verecektir. Atatürk Havalimanı'nın kapalı alanlarını ülkemizin en büyük fuar alanı haline getireceğiz. Orası Atatürk Havalimanı, burası İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. İsmi de hayırlı olsun.

Pek çok çevrenin bu projenin sonunun gelip gelmeyeceğini merak ettiğini biliyoruz. Buraları iyi bilirim. Buraların kömür sahası olduğu zamanları iyi bilirim. Burayı havalimanı olarak yapalım ama yetmez dedik. Kuzey Otoyolu ile ilgili olarak, devasa çukurları çevre düzenlemesi suretiyle güzel göller haline getireceğiz. Oralardan geçerken yeşili, gölleri görerek geçmek insanlara keyif verecektir. 2011'de yer belirlenip, inşaat başladığında bile tereddütler devam ediyordu. TV'de kendini beğenen birisi orası çöker diyor. Yumuşak arazi diyor. Bu teknolojinin olduğu yerde yumuak arazi mi olur? Buraya çakılan kazıklardan haberin var mı? Finansından, inşaatına dünyada eşine az rastlanır bu eseri sizlerle birlikte açıyoruz. İlk etapı yılda 90 milyon yolcu kapasitesindedir. Bu kapasite tüm etaplar bitince 150 milyon hatta 200 milyona kadar çıkarılabilir. Tüm etapların tamamlanması 2028 olarak öngörülüyor.

Havalimanımızdaki her birim son teknolojiyle tasarlandı. Alternatifli ulaşım sağlanacaktır. Hava ulaşımı ve güvenliği konusunda da bu projeyle birçok yeniliğe imza atılacak. Devlete ödenecek kira 32,4 milyar ekonomik büyüklüğü ortaya çıkarıyor.

Bu projede herhangi bir hazine garantisi yoktur. Sembolik bir rakamı ifade eden, 12 yıla mahsus 342 milyon euro dış hat yolcu geliri garanti edilmiştir. Dünyada örnek olacak, yüz akı bir projedir. Bu dev projenin etütünden inşaatına katkısı olan, kamu kurumlarına, bankalara, taşeronlara, firmalara her şeyden öte işçiye teşekür ediyorum. Coğrafi olarak ülkemiz özellikle de İstanbul hep stratejik konumda yer almıştır. İstanbul Havalimanı'nın devreye girmesiyle en önemli transi bölge haline geldik. Ülke olarak küresel ekonomilerin entegrasyonunda bu havalimanında daha da öteye taşıyoruz. Biz bu havalimanını sadece ülkemize değil, dünyaya büyük bir hizmet olarak görüyoruz. Burası geleceğin dünyasına hitap eden akıllı bir havalimanı olarak hizmet verecektir. Artık en önemli transfer noktası İstanbul olacağı için, kıtalar arasın uçuşların güzergahı da değişecektir. Türkiye geçtiğimiz 16 yılda eğitimden,sağlığa, sağlıktan ulaşıma her alanda büyük yol kat etmiştir. Ülkemizdeki havalimanlarının sayısı göree geldiğimizde 26'ydı. 30 ilave yaparak sayıyı 56'ya çıkardık. Projeleri devam edenler ilave edildiğinde rakam 64'e çıkacaktır.

Türkiye milli gelirine göre dünyada 13'üncü sıraya yükselmiştir. Bunu milletimizle aramızda olan bağdan aldığımız feyz ile gerçekleştirdik. Hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin ilanının 95'inci yılında hizmete aldığımız bu eserle Cumhuriyetimizin temeli daha da güçlenmiştir. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı bir kez daha tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin buraya gelmesinde emeği, kanı olan tüm kahramanlarımızı hasretle yad ediyorum.

Türkiye dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmaya kararlıdır. Ekonomideki yolculuğumuzu dostlarımızla sürdürme arzumuzu her seferinde söylüyoruz. Bize samimiyetle yaklaşan herkesle yol yürümeye hazırız. Gelin, hepimiz için müreffeh, güvenli, huzurlu bir dünyayı birlikte inşa edelim. Gelin, sevgiye, barışa çıkan kapıları birlikte açalım. Gelin, masumlara, çocuklara güzel bir dünyanın müjdesini hep birlikte verelim.

TBMM BAŞKANI YILDIRIM: ELEŞTİRİLERDEN YILMADIK, HAMD OLSUN BUGÜNLERE ULAŞTIK

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, havalimanı açılış töreninde konuştu. İşte Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar;

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Kuruluşunun 95. yılında Cumhuriyet'in şanına yakışan bu eser, ülkemiz, milletimiz ve bölgemiz için hayırlı, uğurlu olsun. İnşaata başlarken kaynak bulunamayacağı söylenmişti, acımasızca eleştiriler oldu. Çalışmaktan uslanmadık, eleştirilerden yılmadık, 'inat da murattır' diyerek hamd olsun bugünlere ulaştık. Esasen bu eserin isimsiz kahramanları mimarlar, mühendisler ve gece gündüz demeden 7/24 çalışan işçilerimizdir. En büyük tebriği onların hak ettiğine inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedeflerinin birisi daha bu açılışla birlikte gerçeğe dönüşmüştür.

ERDOĞAN, ELEKTRİKLİ ARACA BİNDİ

Elektrikli araca binen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yolcunun yaşadığı prosedürü yaşayarak konuşma yapacağı alana doğru ilerledi.

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ERDOĞAN İLK BİLETİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THY bankosundan sembolik ilk bileti aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile devlet başkanlarının yer aldığı aile fotoğrafı çekildi.

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Erdoğan'ı taşıyan uçak yeni havalimanına iniş yaptı.

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DÜNYANIN EN BÜYÜK HAVALİMANI

İstanbul Yeni Havalimanı'nın KDV dahil 26 milyar 140 milyon avroluk yapım, işletme ve devir bedeliyle ihalesini kazanan Limak/Kolin/Cengiz/Mapa/Kalyon Ortak Girişim Grubu'nca İstanbul Grand Airport (İGA) ismiyle şirket kuruldu.

Toplamda 76,5 milyon metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen havalimanının ilk fazının hizmete açılması için 6 milyar avroluk yatırım yapıldı. Havalimanının diğer etapları da yolcu artışlarına bağlı olarak 2023'e kadar tamamlanacak.

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Özel sektörün kaynaklarıyla yap-işlet-devret (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanı tamamlandığında 6 bağımsız pisti, 500 uçak kapasitesi, 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanı olacak.

Projede yerli ve yabancı 250'nin üzerinde mimar ve 500'den fazla mühendis çalışıyor.

250 HAVAYOLU ŞİRKETİNE HİZMET VERECEK

İlk etapta günlük 5 kalkış ve 5 inişin olacağı havalimanında, THY iç hatlarda 31 Ekim'de Ankara, 1 Kasım'da Antalya, 2 Kasım'da İzmir'e ilk uçuş gerçekleştirilecek.

İlk yurt dışı uçuş ise 1 Kasım'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve 8 Kasım'da Azerbaycan'a yapılacak.

Yıl sonuna kadar taşınmanın tamamlanmasının ardından günde 2 bin uçak iniş-kalkış yapabilecek. 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek.


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Okuyucu Yorumları 104 yorum
herkes eleştiriyor ama bu havalimani avrupada olsaydı adamlar yapmis bide bizimkilere bakın derlerdi net
@akbul22 DÜNYANIIN EN BÜYÜK ŞANTİYE AÇILIŞI.
@akbul22 EYT OLARAK AÇ İŞSİZ AİLECE HAYATTAN SOĞUMUŞ İNSANLARIN ÇÖZÜMÜNÜ YAPAMAYAN SOĞAN CÜCÜĞÜ DEVLET YADA HÜKÜMET.
Sen önce Atatürk Havalimanı ile Avrupa'daki havalimanlarını karşılaştır. Avrupalı zaten Atatürk Havalimanı'na hayranlıkla bakıyor
almanya audi mercedes opel volkswagen pitch bmv üretiyor benim böyle arabaların var diyor mu ayrıca ATATÜRK hava limanı avrupanın 3 ncü en güzelce büyük hava limanı olduğunu unutmayın
@akbul22 SANKİ BANA ALMANYA,NORVEÇ.GÖSTERİŞ YAPAYIM DERKEN ÜLKENİN İÇİNE ETMEK BÖYLE BİRŞEY.TÜRKİYE MAGDUR CENNETİ OLDU.EYT LİLERİ EMEKLİ EDEMİYORSAN İŞ VERECEKSİN,SOĞAN CÜCÜĞÜ HÜKÜMETİ.
@akbul22 o ülkelerde emeklilik yaşı 66-68 yaş dünyanın hiç bir yerinde 42 yaşında emeklilik yok
@akbul22 sogan cucugu olmayan ulkelere ucuslar varmis bu havalimanindan aliver biletini
@erkanyesil ORADA KADEMELİ EMEKLİK VAR.KİMSE 65 YAŞINDA EMEKLİ OLMUYOR.AYRICA BİZİM İŞİMİZ YOK DİYORUZ.SEN 65 DİYORSUN.
dostum kimse hava limanini elestirmiyor cevre rantlarini ihale yolsuzluklarini gercek degerinin 10 kati yuksegine yapilmasi elestitiliyor gecmise donersen 3. kopru istanbul icin intahar dir diyen herif kim miş ve 3. kopruyu kim yapmis ogrenebilirsiniz siyasi elestiriler baska birsey olumlu elestiriler baska birsey tabiki hava limani ulke icin iyi ama 10 liralik bir yatirimi 100 liraya ihale edip ve bu milletin aq caz diyen bir pezevengi ihya etmeyi kusura bakmayinda hepimiz elestirmeliyiz ..
@akbul22 Devletin araç ürettiği nerde görülmüş. devlet sadece teşvik verir ..
kendi adını koyacak ülkenin adını da 15 temmuz yap kurtul
babasının parası ile aldı
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