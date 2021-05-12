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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı | Kontrollü normalleşme nedir? Sokağa çıkmak yasak mı? Seyahat yasağı olacak mı?

12.05.2021 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

29 Nisan akşam saat 19:00’da başlayan ve 17 Mayıs sabah saat 05:00’de son bulacak tam kapanmanın sonrası için yeni açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yapılan kabine toplantısından sonra açıkladığı tam kapanma kararı için, “Hedefimiz Ramazan sonunda günlük 5 bin vaka” açıklaması yapmıştı. 17 Mayıs tarihinden sonra tekrar yasak olacak mı, yoksa yasaklar kalkacak mı soruları ise günlerdir konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı | Kontrollü normalleşme nedir? Sokağa çıkmak yasak mı? Seyahat yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanmanın son bulacağı 17 Mayıs tarihinden sonrası için bir son dakika açıklamasında bulundu. 13 Mayıs tarihinde Ramazan Bayramı’nın başlaması ile beraber Erdoğan bir bayram mesajı yayınladı. Yayınladığı bayram mesajında ise "Salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" dedi.

”KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE NORMALLEŞME ADIMLARI ATIYORUZ”
Erdoğan, "Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk ancak daha sonraki aylarda yeni dalgalar halinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından kaçınılmaz olarak biz de etkilendik" diye konuştu.

Artan vaka yoğun bakım ve vefat sayıları karşısında sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirdik. Salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhurbaşkanı erdoğan

KONTROLLÜ NORMALLEŞME NEDİR?

Tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs tarihi itibari ile kontrollü normalleşme süreci başlayacak. Önümüzdeki günlerde normalleşmenin kademeleri açıklanacak.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"
"Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüeceğiz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme tam kapanma

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