Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı | Kontrollü normalleşme nedir? Sokağa çıkmak yasak mı? Seyahat yasağı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanmanın son bulacağı 17 Mayıs tarihinden sonrası için bir son dakika açıklamasında bulundu. 13 Mayıs tarihinde Ramazan Bayramı’nın başlaması ile beraber Erdoğan bir bayram mesajı yayınladı. Yayınladığı bayram mesajında ise "Salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" dedi.

”KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE NORMALLEŞME ADIMLARI ATIYORUZ”

Erdoğan, "Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk ancak daha sonraki aylarda yeni dalgalar halinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından kaçınılmaz olarak biz de etkilendik" diye konuştu.

Artan vaka yoğun bakım ve vefat sayıları karşısında sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldıklarını hatırlatan Erdoğan, "Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirdik. Salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.