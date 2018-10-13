Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
Duydunuz mu Bay Kemal ne diyor? Hastanelerde artık ameliyat yapılmayacakmış. Ya bu ne menem bir adam ya. Bay Kemal, artık Türkiye'de Bay Kemal'in SSK'sı dönemi yok. Sen ölüleri rehin alıyordun ya ölüleri. Bu adam SSK Genel Müdürü iken, bu ülkenin evlatlarını hastanelerde sürüm sürüm süründürdü, ölüleri rehin aldı.
Bu zat bana iftira atmakla uğraşıyor. Bölgemiz cayır cayır yanıyor. Bunların gözü koltuk kavgasından başka bir şey görmüyor. 4 milyon mülteciye biz bakıyoruz. Batı kapılarını kaparken, biz kapıları açıyoruz. Kahraman askerlerimiz başarı üzerine başarı kazanıyor. Bunlar üzüntüden kahroluyor. İdlip'te kazandığımız başarıdan dolayı tüm dünya bizi kutladı. Anamuhalefet tek laf etmedi. Etmez...
''EN BÜYÜK BAŞARILARI 'HER EVDEN BİR OY' DİYEREK TERÖR YARDAKÇISI PARTİYİ MECLİS'E SOKMAK''
Yurt dışına gittiklerinde Türk vatandaşlarıyla değil, John ile Hans'la bir araya geliyorlar, hatta ajanlarla konuşuyorlar. Ankara'dan İstanbul'a bunlarla kol kola yürümediler mi? Ben bunları deyince anamuhalefetin başındaki zat rahatsız oldu. Sözde adalet yürüyüşünde yanındaki kişiler tescilli terör zanlıları. Bunların en büyük başarılar her evden bir oy diyerek terör yardakçısı partiyi Meclis'e sokmak. Şimdi de belediyelerde aynı oyunu sergiliyorlar. Buna pabuç bırakmayız.
Eğer teröre bulaşmış olanlardan kalkıp da belediye başkan adayı çıkarırlarsa bilsinler ki şu anda kayyum atanan ilçeler neyse aynı şeyi hukuk sistemi içinde işleteceğiz. Biz devletin parasını verelim de bu teröristlere makine alsınlar onlar da o güzel şehirlerimizi kanallarla donatsınlar. Müslüman bir delikten bir kere sokulur bir daha asla.”
CHP'NİN İŞ BANKASI'NDAKİ HİSSESİ
Kılıçdaroğlu, kendisine açtığım davalarda parayı kendi cebinden mi ödedi yoksa CHP'nin kasasından mı ödedi? Sen bu paraları nereden ödedin? Söyle bakalım. Ne dedik; İş Bankası'ndaki CHP hisseleri var ya, bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunu CHP kullansın diye yapmadı, hazineye gitsin diye yaptı. Biz bu konuyu Meclis'e getiriyoruz. MHP de destekleyeceğini açıkladı. İnşallah meclisten bunu çıkaracağız ve bu hisselerin Türkiye Cumhuriyeti devletinin hazinesine girmesini sağlayacağız.
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