Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: MHP desteğini açıkladı! Teklifi Meclis'e getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



Uluslararası alanda büyük bir mücadele yürütüyoruz. Ülkemizde tarihi bir dönüşüme imza atıyoruz. Bugün burada toplam yatırım bedeli 1 katrilyon 640 trilyon lirayı bulan 137 farklı bakanlık, belediye ve özel sektör projesinin toplu açılış törenini gerçekleştiriyoruz. Sağlıkta 15'i hastane olmak üzere 42 tesisi şehrimize kazandırdık. Kayseri Şehir Hastanesi her türlü imkanıyla şehrimize yakışır bir hizmet oldu.

Duydunuz mu Bay Kemal ne diyor? Hastanelerde artık ameliyat yapılmayacakmış. Ya bu ne menem bir adam ya. Bay Kemal, artık Türkiye'de Bay Kemal'in SSK'sı dönemi yok. Sen ölüleri rehin alıyordun ya ölüleri. Bu adam SSK Genel Müdürü iken, bu ülkenin evlatlarını hastanelerde sürüm sürüm süründürdü, ölüleri rehin aldı.

Bu zat bana iftira atmakla uğraşıyor. Bölgemiz cayır cayır yanıyor. Bunların gözü koltuk kavgasından başka bir şey görmüyor. 4 milyon mülteciye biz bakıyoruz. Batı kapılarını kaparken, biz kapıları açıyoruz. Kahraman askerlerimiz başarı üzerine başarı kazanıyor. Bunlar üzüntüden kahroluyor. İdlip'te kazandığımız başarıdan dolayı tüm dünya bizi kutladı. Anamuhalefet tek laf etmedi. Etmez...

''EN BÜYÜK BAŞARILARI 'HER EVDEN BİR OY' DİYEREK TERÖR YARDAKÇISI PARTİYİ MECLİS'E SOKMAK''



Yurt dışına gittiklerinde Türk vatandaşlarıyla değil, John ile Hans'la bir araya geliyorlar, hatta ajanlarla konuşuyorlar. Ankara'dan İstanbul'a bunlarla kol kola yürümediler mi? Ben bunları deyince anamuhalefetin başındaki zat rahatsız oldu. Sözde adalet yürüyüşünde yanındaki kişiler tescilli terör zanlıları. Bunların en büyük başarılar her evden bir oy diyerek terör yardakçısı partiyi Meclis'e sokmak. Şimdi de belediyelerde aynı oyunu sergiliyorlar. Buna pabuç bırakmayız.