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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ortak çalışmalar yürütüyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 20:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda yaptığı konuşmada İdlib'e değinerek, "İdlip'de yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Ruslar ve İranlılarla ortak çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ortak çalışmalar yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Nice zaferleri Ağustos ayında kazandık. Sevr'in de bu ay içinde imzalandığını unutmuyoruz. Biz zaferleri er meydanında kazanmakla maaruf bir milletiz. Suriye sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu da işte bu şekilde yıktık. Afrin'de YPG'nin başını ezerek bunu gösterdik. Sincar'ın Kandil'e dönüşmemesi gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz. Fırat'ın doğusundaki terör bölgelerini ortadan kaldırmak için hazırlıklarımız birer birer sürüyor.

ORTAK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ

Suriye'de Münbiç'i Amerikalılarla görüşerek, teröristlerden arındırmanın yollarını arıyoruz. İdlib'de yeni bir Halep faciası yaşanmaması için Ruslar ve İranlılarla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bugün Türkiye kalkınma yardımlarında dünyada altıncı, insani yardımda dünyada birinci sıradadır. Biz diğer ülkeler gibi bir eliyle verip diğeri ile geri alanlardan değiliz. Ekonomide de kazan kazan ilişkisi ile hareket ediyoruz. Adil bir düzen kurmaya çalışıyoruz. Her alanda sahadayız, sahada olmaya devam edeceğiz.

"ONLAR İÇİN DE BAŞARIYA ULAŞMAK ZORUNDAYIZ"

"Bundan çeyrek asır önce 3-5 milyar dolarlarla Türkiye'yi çok büyük sıkıntıya sokuyorlardı. Bunun onlarca katı büyük saldırılarla şimdi Türkiye'yi sıkıntıya, krize sokamıyorlar. Kredi derecelendirme kuruluşlarının provokatif notlarına rağmen biz yolumuzda hareket ediyoruz. Türkiye'yi parmaklarının ucunda oynattıkları devletçiklerle karıştıranlara tarihimizi hatırlatmak durumunda kalıyoruz. Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 sembol boşa konulmuş değildir. Her birinin bir anlamı vardır. Bizim mücadelemiz mazlumların ve mağdurların son umududur. Onlar için de başarıya ulaşmak zorundayız."

"TASFİYE OLDUKLARI GÜNLERİ DE GÖRECEĞİZ"

"Siyasi hayatımız millete parmak sallayanlarla, kibirle bakanlarla mücadele etmekle geçti. Türkiye'ye büyüklük taslayamazlar. Uluslararası alanda ülkemize kibirle yaklaşanlarla mücadele ediyoruz. Onların tasfiye oldukları günleri de göreceğiz."

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
YOLUN YOLUMUZDUR REİS
@dogan_1991_dhise SEN HALA REİS DE,BİNDİK BİR ALAMETE GİDİYORUZ KIYAMETE,GELECEK NESİLLERİ BİR LOKMA EKMEĞE MUHTAÇ ETTİLER..
ortak mortak bilmem ama gırtlağa kadar herşeye zam geldi yaşam zorlaşıyor paralarımız resmen eridi gitti cebimizde.
eset kardeşinle? Pardon esat demek istedim :::))))
30 ağustos zafer bayramının iranlılar ve ruslarla ortak çalışma yürütmenin ne anlamı var madem konuşma yapıcaksın 30 ağustos zafer bayramı altında yapma
Emeklilikte yasa takilanlar konusunda isbirligi yapmani bekliyoruz. . .
Hiç biri çiftçiye ananıda al git demedi kibirle parmak sallamamış mubarek Cuma akşamı yalan söyleme sayın başkanım
3.5 milyon Suriyeli zaten bunlar kakalamadimi bize.birakin Avrupa'ya mi gidiyorlar anerikayami.bujadar baktığımız yeter sanırım.40 milyar dolar harcadık diyorsun.birazda başkası harcasin
Yaw he he
Rusya ve Irana cok guvenmemek lazim denize dusen yilana sarilir misali
SURIYEYI İŞBİRLİĞİ YAPIYOR AMA!SÖYLEMEYE ÇEKİNİYOR
Boş konuşuyorsun.. Gittin suriyeyi karıştıran serserilere destek verdin , onlardan petrol aldın , Türkiyenin adını lekeledin. Şimdi durum ne? YPG kuzey suriyeyi , petrol yataklarının %70ini ele geçirdi. Abd tırlar dolusu silah yetmiyormuş gibi birde adamlara radar sistemi kurdu. Sayende BOP tıkır tıkır işliyor , Kürdistan geliyor. Yakında Kürdistan'ın geliri Türkiyenin gayri safi milli hasılasını geçecek. Sen ancak kendini kurtarma derdindesin. Ülkeyi batırdın , daha da kötü yapmaya devam ediyorsun. Akdenizdeki doğalgazada rum kesimi-yunanistan-israil-mısır çöktü sen ancak boş boş konuş...
Allah esadın yardımcısı olsun.
SURİYE YONETİMİ HATAY İ GERİ ALACAGİZ DEDİ GİKİNİZ CİKMADİ! ANCA HAVA GAZİ
Allahın aslanı esad.
..
ruslar he he deyip bizi pışpışlıyor demezsin ya s400 ler i f35 leri tamamla ondan sonra rest çek işini gör önce köprüyü gecene kadar ayı ya dayı da de baba da
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