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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü

17.05.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan PKK'nın Suriye genel sorumlusu Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada PKK'nın Suriye sorumlusunun öldürüldüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"PKK’nın üst düzey Suriye Genel sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmiştir.

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PKK'nın en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüştür.

Çok kanlı eylemlerin faili olan bu terörist Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları’nda askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur."

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