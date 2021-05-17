Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada PKK'nın Suriye sorumlusunun öldürüldüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"PKK’nın üst düzey Suriye Genel sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmiştir.

PKK'nın en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüştür.

Çok kanlı eylemlerin faili olan bu terörist Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları’nda askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur."





