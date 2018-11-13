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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Suudiler dinlediğinde 'ancak eroin alan birisi yapar' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 07:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili son dakika bir açıklama yaparak "Suudilerin istihbaratçısı kaydı dinlediğinde "Herhalde bu eroin almış, bunu ancak eroin alan birisi yapar" dedi. Erdoğan ayrıca Kaşıkçı'nın ses kayıtlarıyla ilgili olarak da, "Veliaht prens, ben olayı aydınlatacağım, gereğini de yapacağım dedi" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris ziyareti dönüşünde kendisini izleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kaydını dinleyen ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ciddi derecede rahatsız olduğunu söyledi. Erdoğan, Suudi istihbaratçının "Bunu yapan herhalde eroin almış" diyerek şoke olduğunu belirtti. Star gazetesinden Mustafa Kartoğlu'nun haberine göre Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kaşıkçı cinayetini konuşurken görüşmemize Merkel ile Macron'u da dahil ettik. Bu cinayetin önceden planlanmış olduğu; emrin Suud'daki üst makamlardan geldiği ortada. Kendisine sonsuz saygı duyduğum Hadim'ül-Harameyn Kral Selman hakkında benim bu tür bir şey düşünmem asla mümkün değil. Ancak biz, talimatı verenin kim olduğunun da ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Katilleri sağda solda aramaya gerek olmadığını Sayın Trump'a da söyledim. Katiller bu 18'in (cinayet öncesi Türkiye'ye gelen 15 kişi de dahil, Suudi Arabistan'da görevden alınanlar) içindedir. Cinayet talimatını kimin verdiği de ortaya çıkarılmalıdır. Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti ne oldu? Gömüldü ise nereye defnedildi? Yoksa parçalanıp kaçırıldı mı? Bizler uluslararası düzeyde de bu olayın takipçisi olacağız.

"SES KAYITLARININ HEPSİNİ DİNLETTİK"

Biz bu cinayetle ilgili ses kayıtlarını bizden isteyenlerin hepsine dinlettik. İstihbarat örgütümüz hiçbir şeyi saklamadı. Suudiler dahil, ABD, Fransa, Kanada, Almanya, İngiltere kim istediyse hepsine dinlettik. Kayıt gerçekten bir felaket. Hatta Suudilerin istihbaratçısı, kaydı dinlediğinde, ‘Herhalde bu eroin almış; bunu ancak eroin alan birisi yapar' diyecek kadar şok oldu.

"LİDERLER CİDDİ RAHATSIZ OLDU"

(Ses kayıtlarının dinleyen liderlerin) Reflekslerinden hareketle, bu cinayetten çok ciddi manada rahatsız olduklarını hissediyorum. Sayın Trump'ta, Sayın Merkel'de ve Sayın Makron'da da bunu müşahede ettim. Kendi istihbaratlarının verdiği bilgilerle bu işi çok daha farklı bir konuma oturtacaklardır. ABD Kongresi de, bu konuda CIA'dan bilgilendirme istedi. Bu bilgilendirme yapılınca bakışın değişeceğini düşünüyorum.

"ABD'NİN PARA ÖDÜLÜ BİR OYUN"

ABD'nin PKK'lı üç isim için para ödülü koyması geç kalmış bir adımdır. Tatmin olmak mümkün değil. Buna da değinme imkanımız oldu. Biz bunu, PKK ile PYD'nin ayrı yapılar olduğu iddiasını meşrulaştırmak için ortaya atılmış bir oyun olarak telakki ediyoruz. Tabii ki bu oyuna gelmeyiz. Aslında YPG'nin yaptığı açıklama da ABD'lileri yalanlıyor; esasen PKK'dan ayrı olmadıklarını belirtiyorlar.

"MAHMUR DAĞITILMALI"

Sadece Kandil değil, bir de Mahmur Kampı meselesi var. Mahmur PKK'nın kuluçka yuvası. Şu anda orada 12-13 bin kişi var. BM de artık bu işten bıktı, orayı dağıtma havası içinde. Peki dağıtıldıktan sonra ne olacak? Irak yönetimi, ABD ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimini ile daha yoğun temas içine girerek Irak'taki PKK varlığı hususunda bir çalışma yapmamız gerekecek. İnşallah buradaki bu sıkıntıyı çözeriz. ABD'nin bu iddialı çıkışını Kandil'de böylece farklı bir zemine oturturuz.

"TRUMP YENİ TALİMAT VERECEK"

Daha önceki telefon görüşmemizden sonra Sayın Trump, 24 saat içinde Hazine Maliye Bakanı'na talimatı verdi ve bakan da bizim Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Bey'i aradı. Bu konunun halli ile ilgili olarak neler yapılabileceği konusunu görüştüler. Fakat daha sonra farklı bir gelişme olunca, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey Sayın Pompeo ile görüştü. Washington'dan New York'a kaydırılması söz konusuydu. Ben dün akşam söyleyince Trump, ‘Ben döner dönmez talimatı vereceğim. Ben bu işin bittiğini zannediyorum, niye bu kadar uzadı' dedi.

"4. DÖNEM BAŞKA YERDE OLABİLİR"

(Belediye başkan adaylıkları için) Yarın (bugün) bir yoğun çalışmayı genel merkezde yapacağız. Bu, isim belirlemekten ziyade bir ön hazırlık. Özelikle büyükşehirler önem arz ediyor. Belli bir noktaya geldik, devam edeceğimiz arkadaşlar var. Ama üç dönem belediye başkanlığı yapmış arkadaşlarımızı da büyük oranda istirahate çekeceğiz. Tamamına yakını için geçerli. Çünkü halk değişim istiyor. Bunun için biz üç dönem aynı yerde belediye başkanlığı yapmış arkadaşları dördüncü dönem için aynı yeri düşünmüyoruz. Dördüncü dönem bir başka yerde, bir başka il veya ilçede belediye başkanı adayı olabilir. Bu daha ziyade ilçeler bazında böyle olur.


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Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı Recep Tayyip Erdoğan Suudi Arabistan

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