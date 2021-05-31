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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! | Üniversiteler ne zaman açılacak?

31.05.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir seneyi aşkın süredir uzaktan eğitim ile derslerine devam eden öğrenciler için sevindirici haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. 31 Mayıs Pazartesi günü yapılan kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin yüz yüze eğitime başlayacağı tarih le ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! | Üniversiteler ne zaman açılacak?

“Normalleşme” genelgesinin 1 Haziran tarihinde son bulmasının ardından 31 Mayıs günü yapılan Kabine toplantısında yeni normalleşme kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Uzun bir süredir sekteye uğrayan eğitim hayatında öğrenciler birçok zorluk yaşıyor. Geçtiğimiz hafta YÖK’ün üniversitelerin açılması çağırısı yanıt buldu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR?

31 Mayıs günü yapılan Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteler hakkındaki detayları da paylaştı.

Geçtiğimiz haftalarda YÖK, okulların açılması konusunda üniversite öğrencilerinin hızla aşılanması ve Eylül tarihinde üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesi gerektiğine yönelik talepte bulunmuştu.

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Bir yılı aşkın süredir sekteye uğrayan üniversite eğitiminin bu şekilde uzaktan devam etmesinin geri dönülemez sonuçlar doğuracağına dikkat çeken YÖK, üniversite öğrencilerinin hızlı bir şekilde aşılanmasını talep etmişti.

Üniversite eğitimi hakkında detayları paylaşan Erdoğan, Üniversitelerin 13 Eylül 2021 tarihinde yüz yüze eğitime geçeceğini bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı yüz yüze eğitim
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