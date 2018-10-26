Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! 100 kilo altının detayları ortaya çıktı

FETÖ üyesi olduğu öne sürülen ve firari eski savcı Muammar Akkaş'ın amcası olan kuyumcu Faruk Akkaş'a ait olduğu belirtilen 100 kiloluk altın, bir bankadaki kiralık kasalardan çıktı. Geçen şubat ayında tutuklanan Faruk Akkaş, kuyumcu dükkanındaki ziynet eşyalarını hacze kaptırmamak için eşinden bankaya koymasını istediğini anlattı. Akkaş, FETÖ üyeliği suçlamasını ise kabul etmedi. ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI



Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında 100 kilo altın ile yarım milyar liralık çek-senet ele geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçtiğimiz haftalarda Isparta ziyareti sırasında açıkladığı 100 kilo altının nasıl bulunduğu ortaya çıktı. FETÖ'nün darbe girişiminden 8 gün sonra yani 23 Temmuz 2016'da BİMER'e H.Z. adlı ihbarcı Akkaş Kuyumculuk'un sahibi Faruk Akkaş'ın FETÖ üyesi olduğu ihbarında bulundu. Altınbaşak adında biri limited, diğeri anonim olmak üzere iki şirketin yüzde 20 hissedarı ve yönetim kurulu başkanı olan Faruk Akkaş'ın adı birçok kişinin ifadesinde de "FETÖ üyesi" diye geçti.

ORTAYA ÇIKAN İRTİBATLARI



Soruşturmayı yürüten savcılık HTS kayıtlarını inceletti. Faruk Akkaş'ın FETÖ Isparta il imamı Zeki Yağmur, büyük bölge imamı Ramazan Akyel, küçük bölge imamı Ahmet Dinler, mahkem imam Adem Şahin, yönetici Özcan Pınarcı'nın da aralarında bulunduğu FETÖ şüphelisi 51 kişiyle irtibatlı olduğu belirlendi. AKKAŞ'IN AMCASI



Aynı zamanda firari eski savcı Muammer Akkaş'ın da amcası olan Faruk Akkaş'ın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ikametinden ayrılarak kaçtığı tespit edildi. Soruşturma yürütülürken bu kez Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne 2017 yılı ekim ayında peş peşe iki ihbar geldi. İhbarlarda Faruk Akkaş'ın paraları eşi Saadet Akkaş'ın annesi P.Ç. adına bankada kiralık kasaya yatırdığı, P.Ç. ölünce aynı bankada müdür yardımcısı olan oğlu İ.S.Ç. tarafından paranın diğer kardeş S.Ç.'nin üzerine geçirildiği belirtiliyordu. ALTINLAR NEREDEN ÇIKTI?



İhbar üzerine yapılan araştırmada Isparta'daki banka şubesinde Faruk Akkaş ve P.Ç. adına kiralık kasa olmadığı, İ.S.Ç.'ye ait 314 nolu bir kiralık kasa, Ş.Ç.'ye ait ise 5 adet kiralık kasa olduğu tespit edildi. 314, 152, 182, 56, 48 ve 80 nolu 6 kiralık kasa Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıldı. 56, 80 ve 48 nolu 3 kasadan yüzlerce parça halinde yaklaşık 100 kilo altın bulundu. Diğer kasalardan da toplam 575 bin liralık çek ve senet ile paralar bulundu. İçerisinde altın bulunan kasaların P.Ç. adına kiralandığı ve ölümünden bir gün önce 9 Mayıs 2017 günü kapatılıp aynı gün Ş.Ç. adına açıldığı tespit edildi.