Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Adalet, ahlak ve vicdan temelinde yeniden yapılandırılacak bir BM insanlığa yeniden umut verecektir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 74. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Adalet, ahlak, vicdan temelinde yeniden yapılandırılacak bir Birleşmiş Milletler ve özellikle de Güvenlik Konseyi insanlığa yeniden umut verecektir. Türkiye olarak bu konuda atılacak her adımı desteklemeye, buna katkı vermeye hazırız” dedi. Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu’na katılarak bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz havzasının Suriye krizinin tetiklediği göçmen trajedileri yanında Doğu Akdeniz’deki gelişmeler nedeniyle başka sorunlarla da karşı karşıya olduğunu ifade etti. Kıbrıs meselesinin 50 yıldan uzun süredir devam eden müzakerelere rağmen Rum tarafının uzlaşmaz tavrı sebebiyle çözüme kavuşamadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rum tarafı, Kıbrıs Türkleriyle siyasi gücü ve refahı paylaşmayı reddeden, adaletsiz ve hakkaniyetsiz bir dayatma siyaseti izliyor. Türkiye, derin tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğu Kıbrıs Türk halkının uluslararası antlaşmalara dayalı garantörüdür. Kıbrıs’taki sorunun ‘sıfır güvenlik, sıfır garanti’ şartıyla çözüleceğini ileri sürenlerin en başından kötü niyetli oldukları ortadadır. Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının güvenliğini ve haklarını teminat altına alan bir çözüm bulunana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz” dedi. Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını “kazan-kazan” anlayışıyla önemli bir işbirliği fırsatı olarak gördüklerini de söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Bölgedeki bazı ülkeler ise bizim bu makul tavrımıza rağmen tek taraflı adımlarla enerji kaynaklarını birer sorun ve çatışma alanı hâline dönüştürmeye çalışıyor. Doğu Akdeniz’de hem Türkiye’nin hem de Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını sonuna kadar koruyacağız. İşbirliğini ve adil bir paylaşımı esas alan her türlü teklife ise kapımız sonuna kadar açık olmaya devam edecektir.”

“Libya’nın güçlenmesi, hem Kuzey Afrika’yı hem de Avrupa’yı rahatlatacaktır” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz’in bir diğer kritik bölgesi olan Libya’da halkın özgür iradesine dayalı demokratik bir yönetimin tesisi ile güvenlik ve istikrarın sağlanması konusunda gayret gösterdiklerini dile getirerek, “Libya’nın siyasi ve ekonomik açıdan güçlenmesi, hem Kuzey Afrika’yı hem de Avrupa’yı rahatlatacaktır. Bu ülkedeki çözümün Libya halkının tercihlerine saygı gösterilmesinden geçtiğine inanıyoruz” dedi. Yemen’e ve Katar’a yönelik müdahalelerin hem insani hem de ekonomik olarak ağır sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Petrol üretim tesislerine saldırılar nedeniyle yeniden alevlenen bölgedeki krizin bir an önce çözülmesi herkesin özlemidir” şeklinde konuştu. 2018 yılında katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı ve bu sene mahkeme salonunda şüpheli bir şekilde vefat eden Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin bölgenin adalete ve hakkaniyete olan derin ihtiyacının adeta birer sembolü olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın faaliyetleriyle ilgili tartışmaların ve bu ülkeye yönelik tehditlerin de bir an önce rasyonel bir zeminde çözüme kavuşturulmasını temenni ettiklerini söyledi.

“1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin devleti bir an önce kurulmalıdır” “Bugün dünyamızda adaletsizliğin en çok yaşandığı yerlerden birisi, İsrail işgali altındaki Filistin topraklarıdır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mevcut İsrail yönetimi, Gazze’deki insanlık dışı abluka, yasa dışı yerleşim faaliyetleri, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsüne yönelik saldırıları gibi eylemleriyle uluslararası hukukun ötesinde insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bu konudaki tavrının net olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çözüm, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve mütecanis topraklara sahip bir Filistin devletinin bir an önce kurulmasıdır. Bunun dışındaki herhangi bir barış planının adil olma, kabul edilme ve uygulanma şansı yoktur. Birleşmiş Milletler kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir? 1948 sınırları mıdır, 1967 sınırları mıdır, yoksa daha başka bir sınırı var mıdır? Tıpkı işgal edilen diğer Filistin toprakları gibi, Golan Tepeleri ve Batı Şeria’daki yerleşim yerleri bu devletin sınırları içinde değilse nasıl oluyor da dünyanın gözü önünde gasp edilebiliyor? ‘Yüzyılın anlaşması’ olarak takdim edilen girişimin amacı Filistin devletinin ve halkının mevcudiyetini tamamen ortadan kaldırmak mıdır?” dedi.

“75. Genel Kurul Başkanlığı görevine talibiz”

Türkiye’nin kadim dünyanın merkezinde yer alan bir coğrafya olarak hem Doğu’nun hem de Batı’nın insani birikiminin varisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dolayısıyla her iki dünyadaki gelişmeleri de yakından takip etmek, sorumluluk üstlenmek, inisiyatif kullanmak mecburiyetindeyiz. Bugün burada sadece bir kısmını ifade edebildiğim kriz başlıklarının tamamından doğrudan veya dolaylı etkilenen bir ülke olarak, insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Adalet, ahlak, vicdan temelinde yeniden yapılandırılacak bir Birleşmiş Milletler ve özellikle de Güvenlik Konseyi insanlığa yeniden umut verecektir. Türkiye olarak, bu konuda atılacak her adımı desteklemeye, buna katkı vermeye hazırız. Bu anlayışla, 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine talibiz. Bu önemli görev için Avrupa Birliği eski Bakanı ve hâlen Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışişleri Komisyonunun Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır’ı aday gösterdik. Tecrübeli bir diplomat ve siyasetçi olan Sayın Bozkır’ın bu sorumluluğu başarıyla yürüteceğine olan güvenimiz tamdır. Sizlerin de kendisine desteğinizi esirgemeyeceğinize inanıyorum” dedi.

Hâlihazırda Birleşmiş Milletler’in çeşitli ajanslarının bölge yönetimlerine ev sahipliği yapan İstanbul’u çok daha kapsamlı bir Birleşmiş Milletler merkezi hâline getirmek istediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“En Az Gelişmiş Ülkeler İçin Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası, geçtiğimiz yıl İstanbul yakınlarında faaliyete geçti. Geçen yıl bu kürsüden gündeme getirdiğim İstanbul’da Birleşmiş Milletler Gençlik Merkezi kurulması önerimize aldığımız olumlu ve teşvik edici yaklaşımdan da memnuniyet duyuyoruz. Eşbaşkanı olduğumuz Birleşmiş Milletler Arabuluculuk Dostlar Grubu’nun üye sayısı da 59’a ulaştı. Bu girişimi Birleşmiş Milletler’den sonra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesine de taşıdık. Karşı karşıya olduğumuz her küresel meselede adil, hakkaniyetli, vicdanlı çözümler bulabileceğimizin mümkün olduğuna inanıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şu temennilerle tamamladı:

“Herkes için özgürlük, herkes için barış, herkes için refah, herkes için adalet, herkes için huzurlu ve güvenli bir gelecek. 74. Genel Kurul çalışmalarının başarılı geçmesini diliyorum. Hepinizi şahsım ve milletim adına saygıyla selamlıyorum.”