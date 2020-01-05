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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Vali Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tebrik mesajı gönderdi.

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