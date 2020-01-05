Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Adana'n\u0131n kurtulu\u015f y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcn\u00fc kutlad\u0131.\n\u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Erdo\u011fan, Vali Mahmut Demirta\u015f ile B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan\u0131 Zeydan Karalar'a tebrik mesaj\u0131 g\u00f6nderdi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER\u015eevket \u00c7oruh-\u00d6zge Turna \u00e7iftinden m\u00fcjdeli haberAK Parti\u2019li vekilden nakliyecileri ilgilendiren a\u00e7\u0131klama: \u201cADR Belgesi \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015facak\u201dGazze\u2019de ABD ve \u0130srail bayraklar\u0131 yak\u0131ld\u0131