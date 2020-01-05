Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Vali Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a tebrik mesajı gönderdi.

