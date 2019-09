Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Adı vakıf ama vakıf olmaktan çıkmışlar”

“Nitelik noktasında aşmamız gereken şüphesiz ki bir mesafe var”

Türkiye’nin yükseköğrenim alında da özellikle son 17 yılda çok büyük bir başarıya imza attığını kaydeden Erdoğan, “Üniversite sayımız 76’idi, 207’ye, öğretim elemanı sayımızın da 70 binden 168 bine, öğrenci sayımızın da 1, 6 milyondan 8 milyona yükselmiş olması bu başarının en bariz ifadesidir. Almanya’da yükseköğrenim öğrenci sayısı 3 milyon, bizde 8 milyon. Almanya’nın nüfusu bizim nüfusumuzla hemen hemen aynı. Sayın Şansölye bunu öğrenince, ‘ben bunu bilmiyordum’ dedi. Nitelik noktasında aşmamız gereken şüphesiz ki bir mesafe var. Dikkat edin öğretim üyelerimizin de sayısını artırıyoruz. Bizim arzumuz öğrencimizin niteliğini artırırken hocalarımızın da niteliğinin artması ve öğrencilerine o denli sahip çıkması gerekir ki, biz hem hocalarımızla hem de öğrencilerimizle iftihar edelim. Bu adımı atarız, bu millet bunu da başarır. İlköğretimden itibaren tüm eğitim öğretim sistemini adeta bir huni biçiminde yükseköğrenime doğru aktığı bir iklimde Türkiye’nin bilim kalitesini düşürebilmesi mümkün değildir. Biz öncelikle bu çarpık sistemi değiştirerek neredeyse isteyen her lise mezunu gencimizin yükseköğrenime devam edebileceği bir alt yapı kurduk. Bizim lise çağlarında üniversiteye girmedeki oran 10’da 1. Şimdi neredeyse tamamı girebiliyor. Birileri şunu diyor, ‘girecek te ne olacak.’ Çok şey olacak. Allah’ın izni ile 8 milyon üniversiteli işi tam manasıyla kavradığı zaman, ‘efendim işsizlik var.’ Olabilir. Her üniversiteli bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye bir şey yok, dünyanın hiçbir yerinde bunu bulamazsınız, bunu kendisi üretecek. Bu imkanlarla ülke geliştikçe zaten zeminini hazırlamış olacak. Her türlü yatırımda, istihdamda iç içe bunu da teşvik edecek. Bundan 13 yıl önce ülkemizdeki her şehre üniversite kurma kararı aldığımızda bazıları bizi eleştirmişti. Ardahan, Bilecik, Rize, Hakkari, Burdur’da, Karabük’te üniversite olamayacağını söylüyorlardı. Fakir fukara, garip gurebanın Hakkari’den evladını Ankara’ya, İstanbul’a göndermesi mümkün müydü? Evladını İstanbul’a göndermeyi değil, üniversiteyi Hakkari’ye getirmek suretiyle fiziki imkanları yavrularımızın ayağına getirmiş olduk. Böylece ilim tedris etme noktasında imkanlar ailelerimizin ayağına gelmiş oldu. Bu aynı zamanda maliyet noktasında, ilmin de bir maliyeti var, bu ilişkiyi adeta yoğunluğu itibariyle düşürdü, rahatlıkla ilmi tedris edebilme imkanını yakaladık. Bakıyorsunuz şimdi Güneydoğu’da birçok ilimizde başarı oranı yükseldi. Şırnak’tan ilk derecede öğrenci çıkabiliyor. İmkanlar hazırlanırsa Şırnmak’tan da, Iğdır’dan da, Hakkari’den de çıkar. Ankara’sıyla, İstanbul’u ile İzmir’i ile yarış edebilen öğrencileri buralardan çıkardığımızı görmek bize ayrıca mutlu ediyor” şeklinde konuştu.