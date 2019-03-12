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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFİŞLERİNİ KESTİĞİ İDDİASIYLA 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 21:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Avcılar'da düzenlediği miting için asılan afişleri kestiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Avcılar'da düzenlediği miting için asılan afişleri kestiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün saat 14.30'da yaptığı miting öncesi AK Parti tarafından ilçenin çeşitli kesimlerine afişler asıldı. Firuzköy Mahallesi Öztan Caddesi'nde köpekli bir kişinin, Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu karşısındaki duvarda asılı bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kestiği ihbar edildi. İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, esnaf ve mahalle sakinlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelinin kimliğini belirledi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde düzenledikleri operasyonda V.Ç. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Kesilen pankartlardan fotoğraflar
-Şüpheli polislerin arasında götürülürken

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