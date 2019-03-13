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Cumhurbaşkanı Erdoğan afişlerini kestiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 00:05 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Avcılar'da düzenlediği miting için asılan afişleri kestiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Avcılar'da düzenlediği miting için asılan afişleri kestiği öne sürülen 1 kişi gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugün saat 14.30'da yaptığı miting öncesi AK Parti tarafından ilçenin çeşitli kesimlerine afişler asıldı. Firuzköy Mahallesi Öztan Caddesi'nde köpekli bir kişinin, Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu karşısındaki duvarda asılı bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın afişlerini kestiği ihbar edildi. İhbar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, esnaf ve mahalle sakinlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelinin kimliğini belirledi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saaterinde düzenledikleri operasyonda V.Ç. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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