Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin kahramanlarına seslendi

HATAY (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcının birinci yıl dönümünde harekata katılan komandolarla bir araya geldi. Akar'ın bu sırada görüntülü telefon konuşması gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki terör saldırısına ilişkin, "Bunlar hiçbir zaman bizim Afrin'deki mücadelemizi yıldırmayacak. Gerek Afrin'de gerek Cerablus'ta gerek El Bab'da bizim bu sürecimiz duraksamadan devam edecektir." dedi.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçük Akyüz’ün yanı sıra Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın annesi Sevim, babası Canpolat Usta ve harekatta gazi olan Üsteğmen Özgür Ocak ile Hatay'a gitti.

Akar, inceleme ve denetlemeleri sırasında Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekatı'na katılan birliklerdeki komandolarla bir araya geldi. Komandolara hitabı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüntülü telefon konuşması gerçekleştiren Akar, Mehmetçiğin selamını Erdoğan'a iletti.