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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Kılıç'ın cezasını kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 08:51 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Kılıç'ın cezasını kaldırdı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan 86 yaşındaki hükümlü Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezasının kaldırılmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 2000 yılında Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından "Anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmak" hakkında suçundan idam cezasına hükmedilen, idam cezasının kaldırılmasının ardından cezası müebbet ağır hapse çevrilen Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun raporu sebebiyle kaldırıldı.

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