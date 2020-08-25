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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikleri izledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.08.2020 17:59 | Son Güncelleme

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü kutlamalarına katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçede bir dizi açılış, gezi ve incelemelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki etkinlikleri izledi

Uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buradan helikopterle Bitlis’in Ahlat ilçesine geçti. Erdoğan ilk olarak Ahlat’ta eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ile birlikte dualar eşliğinde Ahlat Gençlik Kampı’nın açılışını gerçekleştirdi.

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Erdoğan gençlik kampını gezdikten sonra daha sonra otobüsle Selçuklu Meydan Mezarlığı’na geçti. MHP Lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Selçuklu Meydan Mezarlığını gezen ve dua eden Erdoğan burada yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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Erdoğan mezarlık ziyareti sonrası beraberindekilerle Çarho mevkindeki ‘1071 Sultan Alpaslan Ahlat Otağı’na geçerek etkinlik alanını ziyaret etti. Burada kendisini karşılayan jandarma mehteran takımı ve davetlileri selamlayan Erdoğan, ardından büyük han çadırına geçti. Erdoğan el sanatları çadırı ziyaretinden ve okçuluk müsabakalarını izledikten sonra alanda kurulan çadırları gezdi. Erdoğan’ın Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçmesi bekleniyor. (AJANSLAR)
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