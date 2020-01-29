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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahmet Vanlıoğlu’nun cenaze törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 17:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur’an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu’nun cenaze törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmailağa Kur’an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu’nun cenaze törenine katıldı. Erdoğan, "Vanlıoğlu hocamız kürsüde olsun mihrapta olsun her şeyiyle örnek bir isimdi. Son demlerinde kendisini görme imkanım olamadığı için de çok üzgünüm" dedi.
Bir süredir kanser hastası olan ve geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilen İsmailağa Kur’an Kursu kurucusu emekli vaiz Ahmet Vanlıoğlu 77 yaşında hayatını kaybetti. Vanlıoğlu için Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Vanlıoğlu’nun çok sayıda seveni camiye akın etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Vanlıoğlu’nu son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
Fatih Camii’ne gelerek cenaze namazına katılan Erdoğan, "Öncelikle şu anda musallada ebedi aleme uğurlayacağımız muhterem hocamız Ahmet Vanlıoğlu’nun huzurunda az önce Diyanet İşleri Başkanımız söylenmesi gerekenleri en güzel şekliyle ifade ettiler. Gerçekten Vanlıoğlu hocamız kürsüde olsun mihrapta olsun her şeyiyle örnek bir isimdi ve örnek olmanın ötesinde yani kürsüdeki hitabında o kavli leyin Vanlıoğlu hocamızda temerküz etmişti. Bu kadar güzel ifade tarzıyla da gönülleri fethetmişti. Son demlerinde kendisini görme imkanım olamadığı için de çok üzgünüm. Bir kaç hafta önce oğlu Masum’a onu söylemiştim. İstanbul’a şöyle bir gelişimde kendisini ziyaret etmek isterim demiştim. Fakat nasip olmadı. Şimdi musallada kendisiyle beraberiz" diye konuştu.
Vanlıoğlu, için ikindi namazınI müteakip cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Cenaze namazının ardından Vanlıoğlu’nun naaşı dualar eşliğinde cenaze aracına konuldu. Vanlıoğlu’nun naaşı Edirnekapı Sakızağacı Şehitliğine defnedilecek.

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