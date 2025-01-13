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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aile Yılını' duyurmuştu: Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'Sahte evlilik' uyarısı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
13.01.2025 16:59
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 yılının 'Aile Yılı' olacağı konusunda açıklamalarda bulundu. Hayata geçirilecek program kapsamında getirilecek yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem evlenecek çiftleri hem de aileleri ilgilendiren maddi yardımları duyurdu. Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise yeni planlanan düzenlemeyle ilgili 'Sahte evlilik' uyarısında bulundu ve tavsiyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Aile Yılını' duyurmuştu: Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan 'Sahte evlilik' uyarısı!

2025 'Aile Yılı' ilan edildi. Erdoğan bu kapsamda TOKİ tarafından yeni bir konut projesinin yapılacağını duyurmuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise 13 Ocak'ta Erdoğan tarafından müjdelerin açıklanacağını ifade etmişti. Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yeni düzenlemeleri duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yaptığı açıklamada '2025 Aile Yılı' programı kapsamında hayata geçirilecekler hakkında bilgi vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

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'2025 AİLE YILI' KAPSAMINDAKİ YENİ DÜZENLEMELER

Geçen yıl deprem bölgesinde başlatılan, ilk kez evleneceklerin yararlanabildiği 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği 81 ile taşındı. Ayrıca yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımı 5 bin liraya yükseltildi.

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YENİ EVLENECEK GENÇLERE FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ 81 İLE TAŞINDI

"2025 Aile Yılı kapsamında birçok projeyi hayata geçiriyoruz. 14-28 Mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz Aile ve Gençlik Fonu'nu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlere 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Şimdi bunu bir adım daha öteye taşıyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilin tamamında uygulamaya alıyoruz. Dünyaevine girecek gençlerimiz bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler.

DOĞUM YARDIMLARI ARTIRILDI

Bu yıl doğum yardımlarımızı da önemli ölçüde artırıyoruz. Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını bundan sonra 5 bin liraya yükseltiyoruz. Ayrıca ikinci çocuk için her ay 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. Yeni doğacak ikinci ve sonraki çocuklar için hiçbir şart gözetmeksizin vereceğimiz yardımları her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdelerimizin de ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

DEMİRTAŞ'TAN 'SAHTE EVLİLİK' AÇIKLAMASI

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı aile destek programıyla alakalı olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Demirtaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Sahte evlilikler artacaktır.

Evlenip parayı aldıktan sonra boşanmalar olabilir.

Belli bir süre boşanmama şartı ile bu söylediğim sorun hafifletilebilir."

Anahtar Kelimeler:
Özgür Demirtaş aile ve sosyal hizmetler cumhurbaşkanı erdoğan mahinur özdemir
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