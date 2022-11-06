Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aileye tehditlere bir set daha çekeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te 'Kadınlarla Büyük Türkiye' programında konuştu. Erdoğan buradaki konuşmasında önemli açıklama ve değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları;

Kadını hayatın her alanında desteklerken, aileyi de en güçlü şekilde ayakta tutup geliştirecek bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz.

Teklifini vermeye hazırlandığımız son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız.

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