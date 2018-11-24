Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 40 ilin belediye başkan adayları (AK Parti belediye başkan adayları listesi)

AK Parti'nin Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16'sı büyükşehir 24'ü ise il başkanı adayı olmak üzere 40 adayı açıkladı İşte AK Parti'nin adayları Adıyaman - Süleyman Kılınç Amasya - Cafer Özdemir Antalya - Menderes Türel Ardahan - Yunus Baydar Artvin - Mehmet Kocatepe Bartın - Yusuf Ziya Aldatmaz Batman - Murat Güneştekin Bayburt - Fatih Yumak Bitlis - Nasrullah Tanğlay Bolu - Fatih Metin Burdur - Deniz Kurt Bursa - Alinur Aktaş Denizli - Osman Zolan Diyarbakır - Cumali Atilla Düzce - Faruk Özlü Elazığ - Şahin Şerefoğulları Erzurum - Mehmet Sekmen Gaziantep - Fatma Şahin Giresun - Aytekin Şenlikoğlu Gümüşhane - Ercan Çimen Hakkari - Cüneyt Epcim Kahramanmaraş - Hayrettin Güngör Karabük - Burhanettin Uysal Kastamonu - Tahsin Babaş Kayseri - Memduh Büyükkılıç Kırıkkale- Mehmet Saygılı Kırklareli - Burak Süzülmüş Kilis - Mehmet Abdi Bulut Kocaeli - Tahir Büyükakın Malatya - Selahattin Gürkan Nevşehir- Rasim Arı Niğde - Emrah Özdemir Ordu - Hilmi Güler

Rize - Rahmi Metin Samsun - Mustafa Demir Sinop - Ali Çöpçü Şanlıurfa - Zeynel Abidin Beyazgül Şırnak - Mehmet Yarka Tekirdağ - Mestan Özcan Yalova - Yusuf Ziya Öztabak Erdoğan, AK Parti'nin adaylarını açıklamadan önce şu açıklamalarda bulundu: Aziz milletim sevgili AK Partililer, sizler en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sayın Devlet Bahçeli'ye Cumhur İttifakı'na bağlılığını ifade ettiği için bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı buradan tekrar beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararı için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. 31 Mart seçimlerinin gerçekten Cumhur İttifakı karşısında yer alan Bahçeli'nin ifadesi ile zillet ittifakı karşısında yükümüzün ne kadar ağır olduğunu bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Zira, bu malum ittifakın içinde vatanseverliğe karşı ne ararsanız var. Terör örgütünün içinde olduğu böyle bir ittifaktan milli ittifak çıkar mı? Vatanseverlik çıkar mı? Bugün bazı medya yayınlarında da gördüğümüz gibi, çocukları dağlara kaçırıp onlara neler uygulandığını görüyoruz. Böyle bir ittifakı 31 Mart'ta benim milletim o teröristleri nasıl çukurlara gömdüyse şimdi de sandığa gömecektir. 31 Mart gecesi bizler için çok anlamlı olacak, çok farklı olacak.