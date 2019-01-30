HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Ankara adaylarını açıkladı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 21:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bay Kemal, önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bay Kemal, önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Şu anda senin kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Nasıl çaktığını da görüyoruz. Önce kendi oturduğun koltuktaki meşruiyetini sorgulamaya tabi tutmalı. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip de hala koltuğuna yapışan ana muhalefet başkanı bulabilirsiniz. Meşru değilsin. Biran önce git de CHP’nin tabanı da rahatlasın” dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin Ankara ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Ankara Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen aday tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, “Bende İstanbul gibi bir şehrin belediye başkanlığını yapmış bir insan olarak aynı şekilde Özhaseki kardeşim de Kayseri’de 5 dönem belediye başkanlığı yaptı. Bizde yeni yeni müjdeler var. Bir tanesini İstanbul’da açıklamıştım, millet bahçeleri. Şehirlerimizi şu anda millet bahçeleriyle donatmaya başladık. CHP zihniyetinin havsalası bunları almaz. Çevreci biziz. Onların çevreyle alakası yok. Sadece bununla kalmıyor, bir de millet kıraathanelerini getiriyoruz. Şu anda Ankara’da proje hazırlanıyor, bir taraftan da inşası başlayacak. Sayın Tuna, Özhaseki göreve başlamadan senin birkaç tanesini bitirmen lazım” ifadelerini kullandı.
“Ülkemizi ve milletimizi tüm bu hizmetlere kavuşturmak için gece gündüz çalışırken en çok engeli ana muhalefet partisinden gördük” diyen Erdoğan, “Dışarıdakiyle uğraşmak problem değil, içerideki yetiyor. Merhum Özal, bu parti için ‘CHP’yi biraz sıkıştırsan Avrupalı dostlarına Türk devletini şikayet ederler’ diyordu. Özellikle Bay Kemal her fırsatta bunu yapıyor. Üstelik bir de yanına teröristleri alarak yapıyor. Yanına terör örgütü paçavrasını almak suretiyle Avrupa Parlamentosunda kendine göre gövde gösterisi yapan birilerini de yanına alarak onlarla resim çektiriyor. Alman dergisine röportaj verip terör örgütleriyle mücadelemizi kastederek, ‘Türkiye’de hiç kimsenin güvenlik garantisi yok’ diyebiliyor. İngiliz haber ajansına, üstelik ekonomik saldırılara maruz kaldığımız bir dönemde ‘İster yerli ister yabancı olsun sermayenin hiçbir güvencesi yok’ diye demeç veriyor. Bir Alman gazetesinde yayınlanan makalesinde ’Türkiye demokrasiden uzaklaşıyor’ iftirasını atıyor. Şimdi de tutmuş bizim meşruiyetimizi, Cumhurbaşkanlığımızı sorguluyor. Bay Kemal, önce sen partinin içindeki meşruiyetini sorgula. Şu anda senin kendi genel başkan yardımcıların bile sana dümdüz çakıyor. Nasıl çaktığını da görüyoruz. Önce kendi oturduğun koltuktaki meşruiyetini sorgulamaya tabi tutmalı. Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip de hala koltuğuna yapışan ana muhalefet başkanı bulabilirsiniz. Meşru değilsin. Biran önce git de CHP’nin tabanı da rahatlasın. Kendisi, Türkiye’nin menfaatleri söz konusu olduğunda, hadi vazgeçtik ülkesinden yana taraf olmayı, hiç değilse tarafsız kalmayı becerebilse. Bunların kafasındaki tarafsızlık tıpkı eskiden olduğu gibi Türkiye’yi şamar oğlanına çevirenler karşısında süklüm püklüm durmaktan ibarettir. Burada Ankara’dan bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye’nin, Türk milletinin ve kalbi bizimle atan dostlarımızın hakları, hukukları, özgürlükleri, gelecekleri söz konusu olduğunda bizim tarafımız bellidir. Biz Türkiye’den, milletimizden yanayız, mazlumdan, mağdurdan yanayız, hepsinden öte haktan yanayız. Kılıçdaroğlu’nun kimden ve nereden yana olduğunu milletimiz gayet iyi görüyor. Olsa olsa terör örgütlerinin beslemelerinden yanadır” açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı AK Parti’nin Ankara ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Akyurt: Hilal Ayık
Altındağ: Asım Balcı
Ayaş: Burhan Demirbaş
Balâ: Ahmet Buran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Amber Türkmen
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi
Evren: Hüsamettin Ünsal
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Duhan Kalkan
Keçiören: Turgut Altınok
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Murat Köse
Nallıhan: İsmail Öntaş
Pursaklar: Ayhan Yılmaz
Sincan: Murat Ercan
Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik
Yenimahalle: Veysel Tiryaki"
Cumhur İttifakı kapsamında Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı ilçelerinden aday göstermediklerini kaydeden Erdoğan, Etimesgut’ta MHP’nin adayı Enver Demirel’i, Gölbaşı’nda Ramazan Şimşek’i, Polatlı’da ise Mürsel Yıldızkaya’yı destekleyeceklerini açıkladı.

PARTNERSaçlarını boyattıSaçlarını boyattı
Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremezMuharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez
İnce: Kimse babasının hesabını veremez, kardeşinin hesabını veremezİnce: Kimse babasının hesabını veremez, kardeşinin hesabını veremez

En Çok Okunan Haberler

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Ünlü giyim markası Türkiye'den ayrılıyor

Ünlü giyim markası Türkiye'den ayrılıyor

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

CHP Orhangazi ilçe yönetimi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.