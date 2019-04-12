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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezinde

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2019 12:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezine geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkezine gelmesinden sonra bazı önemli isimler de Genel Merkeze geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezine geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkezine gelmesinden sonra bazı önemli isimler de Genel Merkeze geldi. Önümüzdeki günlerde Amerika’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de Genel Merkeze geldi. Bakan Akar’ın Amerika ziyareti öncesinde Savunma Sanayi Başkanı Demir ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rusya’dan alınan S-400’lerde gelinen son nokta ve Amerika ile yürütülen Patriot müzakerelerinin son durumu hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca MKYK üyeleri ile Türkiye genelindeki seçim sonuçlarını masaya yatıracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezinde

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