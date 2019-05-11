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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İl Başkanlığından ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2019 19:36 | Son Güncelleme

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.

İlkay DİKİCİ /İSTANBUL(DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.
Erdoğan, saat 14.00 sıralarında geldiği Sütlüce'deki Ak Parti İstanbul İl başkanlığından saat 19.00 sıralarında ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a il başkanlığında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım, Ak Parti Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal ve Ali İhsan Yavuz eşlik etti.
Erdoğan, binadan ayrılırken yol kenarında bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan ile konuşan Meryem İskender, 14 yıldır eşinin cezaevinde olduğunu belirterek "Biz kendisinden ceza indirimi talebinde bulunduk" dedi.

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