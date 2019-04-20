HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Binasından ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 23:48 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde geldiği Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan saat 22.30 sıralarında ayrıldı.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, saat 14.30 sıralarında Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı'na geldi.

İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde geldiği Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan saat 22.30 sıralarında ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, saat 14.30 sıralarında Sütlüce'deki AK Parti İl Başkanlığı'na geldi. Burada Erdoğan'ı burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Binali Yıldırım, Mehmet Özhaseki, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile ilçe belediye başkanları karşıladı.

8 SAAT SÜRDÜ

Erdoğan, basına kapalı olarak, İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyeleri, ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Toplantı yaklaşık 8 saat sürdü. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çekildi. Erdoğan ardından Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutuna geri döndü.

PARTNERAyna görünce dayanamıyorlarAyna görünce dayanamıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Binasından ayrıldıCumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Binasından ayrıldı
Van'da 3,5 büyüklüğünde depremVan'da 3,5 büyüklüğünde deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: 5 bin 500 üye istifa ettirildi

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Van'da 3,5 büyüklüğünde deprem

Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Türkiye şehitlerine ağlıyor!

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Bakan Akar: Ne kadar hain ve kalleş olduklarını gösterdiler

Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

İstanbul'da dehşet! Vurduğu eşini hastane önüne bırakıp kaçtı

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

Bakan Akar ve komutanlar sınırda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.