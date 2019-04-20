Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve bazı belediye başkanları ile görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan evinden çıkarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan’dan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve İstanbul’un bazı ilçelerinin belediye başkanlarının AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geldiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda kurmayları ile yapacağı toplantıda seçim sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.

