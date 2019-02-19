Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı

Ozan URAL - Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.
Isparta mitingi sonrasında İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saat 20.40 sıralarında geldiği Sütlüce'deki Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası'ndan ayrıldı.
Erdoğan'ın, burada yerel seçim için çalışmalarda bulunduğu öğrenildi.
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