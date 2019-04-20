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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 23:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve bazı belediye başkanları ile görüşmesinin ardından akşam saatlerinde İl Başkanlığı’ndan ayrıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan evinden çıkarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve bazı belediye başkanları ile görüşmesinin ardından akşam saatlerinde İl Başkanlığı’ndan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı’da bulunan evinden çıkarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Erdoğan’dan önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve İstanbul’un bazı ilçelerinin belediye başkanlarının AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla yaptığı basına kapalı görüşmelerin ardından akşam saatlerinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan çıkış yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, il başkanlığından çıktığı sırada bir vatandaşın trafik kazası geçiren engelli çocuğunun okutmak istediğini söylemesi üzerine beraberindekilere konuyla ilgilenmeleri için talimat verdi. Vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre sonra AK Parti İl Başkanlığından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’ndan ayrıldı

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