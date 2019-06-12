Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve partisinin milletvekillerinin de hazır bulanacağı kapalı grup toplantısına katılacak.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle bu akşam saat 21.00'de kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Toplantıya, Milli Savunma Bakanı Akar da katılacak.

Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıda TBMM Genel Kurulunda görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi'nin ele alınması bekleniyor.

