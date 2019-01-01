Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısında Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Açıkladığı isimler arasında 2 kadın aday bulunuyor. AK Parti, Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı ilçelerinde MHP'yi destekleyecek. Bu isimler de AK Parti'nin tanıtım toplantısında açıklandı.
Akyurt: Hilal Ayık (Akyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı-mühendis)
Altındağ: Asım Balcı (Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri)
Ayaş: Burhan Demirbaş (Ayaş Belediye Başkanı)
Bala: Ahmet Buran (Bala KYK Müdürü)
Beypazarı: Tuncer Kaplan (Beypazarı Belediye Başkanı)
Çamlıdere: Hazım Caner Can (Çamlıdere Belediye Başkanı)
Çankaya: Amber Türkmen (TRT Radyo eski Daire Başkanı)
Çubuk: Baki Demirbaş (İlçe başkanı)
Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi (Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı)
Evren: Hüsamettin Ünsal (Evren AK Parti İlçe Başkanı-müteahhit)
Güdül: Muzaffer Yalçın (Belediye Meclis Üyesi)
Haymana: Özdemir Turgut (Haymana Belediye Başkanı)
Kahramankazan: Serhat Oğuz (Kahramankazan İlçe Milli Eğitim Müdürü-öğretmen)
Kalecik: Duhan Kalkan (Avukat)
Keçiören: Turgut Altınok (Keçiören eski Belediye Başkanı)
Kızılcahamam: Süleyman Acar (Kızılcahamam İlçe Başkanı-mali müşavir)
Mamak: Murat Köse
Nallıhan: İsmail Öntaş (Nallıhan Belediye Başkanı)
Pursaklar: Ayhan Yılmaz (25. Dönem Ankara Milletvekili)
Sincan: Murat Ercan (Sincan Belediye Başkanı)
Şereflikoçhisar: Melih Memiş Çelik
Yenimahalle: Veysel Tiryaki (Altındağ Belediye Başkanı)
ÜÇ İLÇEDE MHP'NİN ADAYINA DESTEK
AK Parti'nin aday göstermeyip, MHP'nin adayını destekleyeceği üç ilçe ise şöyle:
Etimesgut: Enver Demirel (Etimesgut Belediye Başkanı)
Gölbaşı: Ramazan Şimşek
Polatlı: Mürsel Yıldızkaya (Polatlı Belediye Başkanı)
Erdoğan'ın öncesinde yaptığı açıklamaları:
Şahsım için Rize ata yurdumdur. istanbul siyasete ve hayata atıldığım şehirdir. Ankara da ülkeme hizmet ederken etle tırnak gibi iç içe geçmiş bir şehirdir. Biz Ankara'yı çok sevdik. İnanıyorum ki Ankara da bizi sevdi. 16 yıldır bizi bırakmıyor. Ankara için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 31 Mart için de aynı anlayışla, en ideal isimlerle en iddialı projelerle milletimizin karşısına çıkma gayretindeyiz. Çünkü Ankara, siyasetin de hizmetin de yatırımın da en iyisine layıktır.
AK Parti kurulduğu günden beri her an seçime hazır olan bir partidir. Seçim dönemlerinde sadece adaylarımızı belirliyoruz. Milletimin gönlünde yeri bulunmayan kimsenin AK Parti listelerine girmesi mümkün değildir. İstişareler neticesinde sizlere açıklayacağımız isimleri belirledik. Halkın hizmetinde olmayan, kapısı açık olmayan hiçbir isim AK Parti'de olması mümkün değildir. Kriterlere uygun şekilde çalışmayan milletvellerimiz de olsa, teşkilat yöneticilerimiz de olsa mileltimizin gönlünden düşmüş demektir. Çankaya'yı da Yenimahalle'yi de alarak yeni bir dönüşümü başlatmak durumundayız.
Çankaya'nın ismi büyük ama hizmete bakınca berbat. Yenimahalle aynı. Yenimahalle'yi eski olmaktan çıkarıp gerçekten yeni yapalım. Öyle bir büyükşehir belediye başkan adayı çıkardık ki... 21 yıl belediye başkanlığı yapmış, bakanımız... Yani belediyeciliğin her şeyi. 25 adayımız Cumhur İttifakı olarak burada çok ciddi bir adımla yeni bir dönüşüm, değişimi başlatacağız.
Ana muhalefetin başındaki zat şimdi bizim meşruiyetimizi sorguluyor. Sen önce kendi meşruiyetini sorgula. Senin genel başkan yardımcıların bile sana çakıyor. Meşru değilsin. Bir an önce git de CHP tabanı da rahatlasın. Bu kişilerin tek derdi kendi koltuğunu korumaktır. Biz Hak'tan ve milletten yanayız. Kılıçdaroğlu'nun kimden yana olduğunu millet iyi görüyor.
AK Parti Ankara'da 25 ilçenin 3'ünde MHP adaylarını destekleyecek. Bu ilçeler Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı olacak. AK Parti, İstanbul'da Maltepe, Beşiktaş ve Silivri ilçelerinde MHP'yi destekleme kararı almıştı. Bu 3 ilçenin adayı da AK Parti'nin cumartesi günü yapılan aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.
2014 yerel seçimlerinde Ankara'nın 25 ilçesinin 20'sini AK Parti kazanmıştı. Çankaya ve Yenimahalle'yi CHP, Etimesgut ve Polatlı'yı MHP, Haymana'yı da DP adayı kazanmıştı.
Toplantının yapılacağı salonun önünde bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan, "Başkentimize yakışır bir belediye başkan adayı belirledik. Kayseri Büyükşehir'i yönetmiş olan bir belediye başkanı. Daha sonra Çevre ve şehircilik Bakanlığı yapmış bir milletvekilimiz. O günden bugüne hayatı şehircilikle, çevrecilikle geçmiş bir kardeşimizi başkentimize belediye başkan adayı yaptık" diye konuştu. Erdoğan, daha sonra toplantının yapılacağı salona girdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, salonda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"Ankara'yı şehirciliğin her alanında her anlamda başkent yapacağız. 21 yıllık büyükşehir belediye başkanlığı, yerel yönetimler başkanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığı dönemimde önemli bir birikim edinme imkanım oldu. Şimdi kutlu bir yola çıkıyoruz. Ankara'yı, derin tarihi mirasıyla gelecek nesillere taşıyacağız. Ankara'yı dünya başkentleri arasında en yukarıya çıkarmak için çalışacağız. Çalışmalarımızın merkezinde insan olacak. Yapacağımız her işe bu şehrin insanları ile ortak karar vereceğiz. Siyasi görüşlerine bakmadan, dinine, mezhebine bakmadan Ankara'yı katılımcı belediyecilik anlayışıyla yöneteceğiz.
Kültürel dokumuza uygun, yatay mimari merkezli bir şehir haline getireceğiz. Önce gönülleri ihya, sonra şehirleri inşa edeceğiz. İnsanımızın rızasının olmadığı bir işten hayır gelmez. 25 yıla varan memleket hizmetinde bu anlayıştan asla kopmadım. Vatandaşlarımızın gözünü boyamaya dönük projeler bize yakışmaz. Ankara'yı geleceğe taşıyacak projeleri titiz bir anlayışla hazırladık. Hepsinin hesabı yapılmış... Perşembe günü projelerimizi açıklayacağız."
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