Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin aday tanıtım toplantısında konuşuyor. Erdoğan, Ankara'nın ilçe belediye başkan adaylarını açıklıyor.
Akyurt: Hilal Ayık
Altındağ: Asım Balcı
Ayaş: Burhan Demirbaş
Bala: Ahmet Boran
Beypazarı: Tuncer Kaplan
Çamlıdere: Hazım Caner Can
Çankaya: Amber Türkmen
Çubuk: Baki Demirbaş
Elmadağ: Gökhan Küçükçelebi
Evren: Hüsamettin Ünsal
Güdül: Muzaffer Yalçın
Haymana: Özdemir Turgut
Kahramankazan: Serhat Oğuz
Kalecik: Duhan Kalkan
Kızılcahamam: Süleyman Acar
Mamak: Murat Köse
Nallıhan: İsmail Öntaş
Adaylar açıklandıkça eklenecek...
Erdoğan'ın öncesinde yaptığı açıklamaları:
Şahsım için Rize ata yurdumdur. istanbul siyasete ve hayata atıldığım şehirdir. Ankara da ülkeme hizmet ederken etle tırnak gibi iç içe geçmiş bir şehirdir. Biz Ankara'yı çok sevdik. İnanıyorum ki Ankara da bizi sevdi. 16 yıldır bizi bırakmıyor. Ankara için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 31 Mart için de aynı anlayışla, en ideal isimlerle en iddialı projelerle milletimizin karşısına çıkma gayretindeyiz. Çünkü Ankara, siyasetin de hizmetin de yatırımın da en iyisine layıktır.
AK Parti kurulduğu günden beri her an seçime hazır olan bir partidir. Seçim dönemlerinde sadece adaylarımızı belirliyoruz. Milletimin gönlünde yeri bulunmayan kimsenin AK Parti listelerine girmesi mümkün değildir. İstişareler neticesinde sizlere açıklayacağımız isimleri belirledik. Halkın hizmetinde olmayan, kapısı açık olmayan hiçbir isim AK Parti'de olması mümkün değildir. Kriterlere uygun şekilde çalışmayan milletvellerimiz de olsa, teşkilat yöneticilerimiz de olsa mileltimizin gönlünden düşmüş demektir. Çankaya'yı da Yenimahalle'yi de alarak yeni bir dönüşümü başlatmak durumundayız.
Çankaya'nın ismi büyük ama hizmete bakınca berbat. Yenimahalle aynı. Yenimahalle'yi eski olmaktan çıkarıp gerçekten yeni yapalım. Öyle bir büyükşehir belediye başkan adayı çıkardık ki... 21 yıl belediye başkanlığı yapmış, bakanımız... Yani belediyeciliğin her şeyi. 25 adayımız Cumhur İttifakı olarak burada çok ciddi bir adımla yeni bir dönüşüm, değişimi başlatacağız.
Ana muhalefetin başındaki zat şimdi bizim meşruiyetimizi sorguluyor. Sen önce kendi meşruiyetini sorgula. Senin genel başkan yardımcıların bile sana çakıyor. Meşru değilsin. Bir an önce git de CHP tabanı da rahatlasın. Bu kişilerin tek derdi kendi koltuğunu korumaktır. Biz Hak'tan ve milletten yanayız. Kılıçdaroğlu'nun kimden yana olduğunu millet iyi görüyor.
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