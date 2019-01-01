Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıklıyor

Şahsım için Rize ata yurdumdur. istanbul siyasete ve hayata atıldığım şehirdir. Ankara da ülkeme hizmet ederken etle tırnak gibi iç içe geçmiş bir şehirdir. Biz Ankara'yı çok sevdik. İnanıyorum ki Ankara da bizi sevdi. 16 yıldır bizi bırakmıyor. Ankara için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 31 Mart için de aynı anlayışla, en ideal isimlerle en iddialı projelerle milletimizin karşısına çıkma gayretindeyiz. Çünkü Ankara, siyasetin de hizmetin de yatırımın da en iyisine layıktır.

"GÖNÜLLERDE YER ETMELİ"

AK Parti kurulduğu günden beri her an seçime hazır olan bir partidir. Seçim dönemlerinde sadece adaylarımızı belirliyoruz. Milletimin gönlünde yeri bulunmayan kimsenin AK Parti listelerine girmesi mümkün değildir. İstişareler neticesinde sizlere açıklayacağımız isimleri belirledik. Halkın hizmetinde olmayan, kapısı açık olmayan hiçbir isim AK Parti'de olması mümkün değildir. Kriterlere uygun şekilde çalışmayan milletvellerimiz de olsa, teşkilat yöneticilerimiz de olsa mileltimizin gönlünden düşmüş demektir. Çankaya'yı da Yenimahalle'yi de alarak yeni bir dönüşümü başlatmak durumundayız.

ÇANKAYA VE YENİMAHALLE

Çankaya'nın ismi büyük ama hizmete bakınca berbat. Yenimahalle aynı. Yenimahalle'yi eski olmaktan çıkarıp gerçekten yeni yapalım. Öyle bir büyükşehir belediye başkan adayı çıkardık ki... 21 yıl belediye başkanlığı yapmış, bakanımız... Yani belediyeciliğin her şeyi. 25 adayımız Cumhur İttifakı olarak burada çok ciddi bir adımla yeni bir dönüşüm, değişimi başlatacağız.

"MEŞRUİYETİNİ SORGULA"

Ana muhalefetin başındaki zat şimdi bizim meşruiyetimizi sorguluyor. Sen önce kendi meşruiyetini sorgula. Senin genel başkan yardımcıların bile sana çakıyor. Meşru değilsin. Bir an önce git de CHP tabanı da rahatlasın. Bu kişilerin tek derdi kendi koltuğunu korumaktır. Biz Hak'tan ve milletten yanayız. Kılıçdaroğlu'nun kimden yana olduğunu millet iyi görüyor.



