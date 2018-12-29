Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul adayını açıklıyor

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı öncesi İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu. Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları taşıyan katılımcılar, sık sık sloganlar attı.
Salonda kurulan platformun bir tarafında Erdoğan, diğer tarafında ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın fotoğrafı yer alıyor.
Toplantıyı, ulusal ve uluslararası basından birçok gazeteci takip ediyor.
**AK PARTİ TOPLANTISINDAN GELİŞMELERİ CANLI AKTARIYORUZ...
Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçimler için AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve ilçe adaylarının kesinleştiği iddia edildi. Adayların bugün düzenlenecek toplantı ile tanıtılması beklenirken İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak aday olacak isimleri arayarak gerçekleşecek programa davet etti.
Kulis bilgilerine göre AK Parti, Silivri, Maltepe ve Beşiktaş'ta aday çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyecek. Resmi olarak doğrulanmayan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'den, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü Ataşehir'den aday gösterildi. 3. dönemi biten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise Beykoz'dan aday gösterildi. Eski TOKİ Başkanı Ergün Turan ise Fatih'ten aday gösterildi.
***İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Binali Yıldırım olmasına kesin gözüyle bakılırken Haber 7 tarafından yayınlanan ilçe adayları listesi şöyle:
1. Adalar: Özlem Öztekin Vural (AK Parti Adalar İlçe Başkanı)
2. Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı (Mevcut belediye başkanı)
3. Ataşehir: İsmail Erdem (Sancaktepe Mevcut Belediye Başkanı)
4. Avcılar: İbrahim Ulusoy (Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi)
5. Bağcılar: Lokman Çağrıcı (Mevcut belediye başkanı)
6. Bahçelievler: Hakan Bahadır (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı / Doktor)
7. Bakırköy: Mehmet Umur
8. Başakşehir: Yasin Kartoğlu (Mevcut belediye başkanı)
9. Bayrampaşa: Atila Aydıner (Mevcut belediye başkanı)
10. Beykoz: Murat Aydın (Zeytinburnu mevcut belediye başkanı)
11. Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık (AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı)
12. Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız (Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)
13. Büyükçekmece: Mevlüt Uysal (İBB mevcut belediye başkanı)
14. Çatalca: Mesut Üner (AK Parti Çatalca İlçe Başkanı / Mimar)
15. Çekmeköy: Ahmet Poyraz (Mevcut belediye başkanı)
16. Esenler: M. Tevfik Göksu (Mevcut belediye başkanı)
17. Esenyurt: Azmi Ekinci (26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili)
18. Eyüpsultan: Deniz Köken
19. Fatih: Ergün Turan (TOKİ eski başkanı)
20. Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta (Mevcut belediye başkanı)
21. Güngören: Fatih Özçiçek
22. Kadıköy: Özkan Özgül Yavuz
23. Kağıthane: Mevlüt Öztekin (AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı)
24. Kartal: Ebubekir Taşyürek
25. Küçükçekmece: Temel Karadeniz (Mevcut belediye başkanı)
26. Pendik: Ahmet Cin (AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı)
27. Sancaktepe: Şeyma Döğücü (AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı)
28. Sultanbeyli: Hüseyin Keskin (Mevcut belediye başkanı)
29. Şile: İlhan Ocaklı (AK Parti Şile İlçe Başkanı)
30. Şişli: Fatma Özden Ay
31. Tuzla: Şadi Yazıcı (Mevcut belediye başkanı)
32. Ümraniye: İsmet Yıldırım (KİPTAŞ eski Genel Müdürü)
33. Üsküdar: Hilmi Türkmen (Mevcut belediye başkanı)
34. Zeytinburnu: Ömer Arısoy (Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı)
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