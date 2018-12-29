Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul adayını açıklıyor

Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki tanıtım toplantısı öncesi İstanbul'un farklı ilçelerinden gelen partililer salonu doldurdu. Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları taşıyan katılımcılar, sık sık sloganlar attı.

Salonda kurulan platformun bir tarafında Erdoğan, diğer tarafında ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın fotoğrafı yer alıyor.

Toplantıyı, ulusal ve uluslararası basından birçok gazeteci takip ediyor.

**AK PARTİ TOPLANTISINDAN GELİŞMELERİ CANLI AKTARIYORUZ...



KULİS: AK PARTİ'NİN İSTANBUL İLÇE ADAYLARI BELLİ OLDU

Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçimler için AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve ilçe adaylarının kesinleştiği iddia edildi. Adayların bugün düzenlenecek toplantı ile tanıtılması beklenirken İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak aday olacak isimleri arayarak gerçekleşecek programa davet etti.

Kulis bilgilerine göre AK Parti, Silivri, Maltepe ve Beşiktaş'ta aday çıkarmayarak MHP'nin adayını destekleyecek. Resmi olarak doğrulanmayan bilgilere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'den, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü Ataşehir'den aday gösterildi. 3. dönemi biten Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ise Beykoz'dan aday gösterildi. Eski TOKİ Başkanı Ergün Turan ise Fatih'ten aday gösterildi.