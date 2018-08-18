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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni MYK üyelerini belirledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 20:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni MYK üyelerini belirledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni MYK üyelerini belirledi

Parti Sözcülüğüne Ömer Çelik getirildi. AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda Genel Başkanvekilliğine Numan Kurtulmuş getirildi. AK Parti'de Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hayati Yazıcı, Genel Sekreterliğe Fatih Şahin getirildi.

Buna göre AK Parti'nin yeni MYK'sı şöyle:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı

AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya

İŞTE AK PARTİ'NİN MYK LİSTESİ

AK Parti MYK listesinde Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Özhaseki, Lütfi Elvan, Jülide Sarıeroğlu, Vedat Demiröz, Hamza Dağ, Leyla Şahin Usta, Çiğdem Karaaslan yer aldı.


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