Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin yeni MYK üyelerini belirledi

Parti Sözcülüğüne Ömer Çelik getirildi. AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu'nda Genel Başkanvekilliğine Numan Kurtulmuş getirildi. AK Parti'de Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hayati Yazıcı, Genel Sekreterliğe Fatih Şahin getirildi.
Buna göre AK Parti'nin yeni MYK'sı şöyle:
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı
AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal
AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz
AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya
AK Parti MYK listesinde Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Özhaseki, Lütfi Elvan, Jülide Sarıeroğlu, Vedat Demiröz, Hamza Dağ, Leyla Şahin Usta, Çiğdem Karaaslan yer aldı.
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