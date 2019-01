Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti seçim manifestosunu açıkladı (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Darbe çığırtkanlığı yapan, asmayı, kesmeyi, zehirlemeyi, sürmeyi hesap eden anti-demokratik siyaset anlayışının dönemi, inşallah 31 Mart’ta tamamen kapanacaktır. Türkiye’nin tehdit siyasetine değil hizmet siyasetine ihtiyacı vardır. AK Parti olarak kendi seçim kampanyamızı bu şekilde yürüteceğiz" dedi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti’nin seçim manifestosunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, “Akıllı şehirler ile şehircilikte yeni ufuklar açacağız. Belediye hizmetlerine erişimden ulaşımın, enerjinin, binaların ve cihazların yönetimine kadar insanlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak tüm akıllı şehir uygulamalarını destekleyeceğiz. Teknolojinin imkanlarını özellikle de yerli çözümleri teşvik ederek, şehirlerimizin emrine sunacağız. Mobil teknolojilerin böylesine geliştiği bir dönemde Türkiye’yi bu büyük yarışta geri bırakmayacağız. Çevreye saygılı şehirler ile Rabbimizin bize emanet ettiği tabiat içinde canlı veya cansız tüm varlıklarla birlikte uyum içinde bir hayat sürdürebilmemizi sağlayacağız. Halkımızın ailesiyle huzur içinde vakit geçirebileceği, dinlenebileceği, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılabileceği Millet Bahçelerini her şehrimize yaygınlaştıracağız” ifadelerini kullandı.

“Biz her kurumumuzda, her evimizde Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçireceğiz”

“Tabiat kaynaklarının sonsuz olmadığının bilinciyle şehirlerimizi yeşil alanlarıyla güzelleştirirken, kitlesel tüketimden kaynaklanan atıkların da çevreyi kirletmesine engel olacağız” diyen Erdoğan, “Geçmişte yine bize CHP çöp dağlarını bırakmıştı ama onun varisleri de ilçe belediyesinde çöp dağlarıyla hareket ediyor. Bütün bunları görerek milletimize bunları anlatarak, resmederek aynı tuzağa bir daha düşmememiz lazım. Biz her kurumumuzda, her evimizde Sıfır Atık Projesi’ni hayata geçireceğiz. İnsan-şehir-tabiat dengesini en ideal şekilde gözeterek, şehirlerimizi yeşil ve sürdürülebilir büyüme ilkesiyle inşa ve ihya edeceğiz” şeklinde konuştu. “Kimsesizlerin kimsesi olacağız”

Sosyal belediyecilik anlayışını tüm mağdur ve mazlumlarla birlikte ailelere, çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşlılara ve engellilere hizmet verecek şekilde genişleteceklerini vurgulayan Erdoğan, “Erişilemeyen, yardım eli uzatılmayan, hizmet götürülmeyen hiçbir kesim bırakmayacak, kimsesizlerin kimsesi olacağız. Özellikle toplumun temeli olarak gördüğümüz aile kurumunu güçlendirecek çalışmaları önceliklerimizin başına alacağız. İnsana hizmet üreten belediyecilik yapacak, şehirleri imar ederken nesilleri ihmal etmeyeceğiz. Aile Danışma ve Yaşam Merkezleri, Kadın ve Gençlik Merkezleri, spor merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, Engelli ve Yaşlı Merkezleri gibi hizmetleri en küçük yerleşim birimlerine kadar götürmeye devam edeceğiz. Sporu, gençlerimiz başta olmak üzere her kesimin hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirecek altyapıyı kuracak faaliyetleri yoğunlaştıracağız. Sosyal belediyecilik çalışmalarının kalite standartlarını oluşturarak, ülkenin her yerinde belirli bir seviyenin üzerinde hizmet verilmesini sağlayacağız” dedi.

“Yatay şehirleşme yeni dönemdeki şehircilik vizyonumuzun merkezinde yer alacak”

Erdoğan, şöyle konuştu:

“Yatay şehirleşme yeni dönemdeki şehircilik vizyonumuzun merkezinde yer alacak. Gönüllerimize hitap eden mekanlar bütünü olan şehirlerimizi toprakla daha çok buluşan, mahalle kültürünü yaşatan, komşuluk ilişkilerini canlı tutan yatay mimari anlayışıyla geliştireceğiz. Bu modelle insani hizmetlerden yeşil alanlara ve akıllı şehir uygulamalarına kadar pek çok sorunu aynı anda çözebileceğiz. Her şehrimizde pilot uygulamayla başlayıp, zaman içinde genişleterek, yatay şehirleşme modelimizi ülkemizin her yerine yaygınlaştıracağız. Kentsel dönüşüm alanları ile yeni imara açılan bölgelerde bu modele öncelik vereceğiz. Halkla birlikte yönetim ilkesiyle belediye faaliyetleriyle ilgili kararlara şehir sakinlerinin, özellikle de muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının en üst seviyede katılımını temin edeceğiz. Bilhassa insanların hayatlarını doğrudan ilgilendirecek büyük projelerde bu istişare yöntemini mutlaka kullanacağız. Belediyemizden hizmet alan vatandaşlarımız için bir ’Şehirli Hakları’ bildirgesi hazırlayacağız. Belediye sınırları içinde yaşayan herkesin katılımıyla toplanacak Şehir Meclislerinde önemli kararları ortak akıl ile alacağız. Belediye Meclisi toplantılarının ve belediye ihalelerinin canlı yayın dahil, herkese açık şekilde yapılması için tüm imkânların kullanılmasını sağlayacağız. Tasarruf ve şeffaflık yeni dönemde belediyelerimizde çok daha önemli bir yönetim ilkesi haline gelecektir. Hangi kaynaktan gelirse gelsin belediye bütçesine giren her kuruşta yetiminden gazisine, işçisinden yaşlısına herkesin hakkı olduğunu aklımızdan asla çıkarmayacağız. Yatırımları ve hizmetleri yaparken kullanılan kaynağın gerekliliğini, verimliliğini, önceliğini, kalitesini titiz bir şekilde değerlendirecek, sonra adımları atacağız. Her faaliyetimizi, en başından en sonuna kadar milletimizin gözü önünde, her türlü bilgiye, belgeye erişimin açık olduğu bir yöntemle yürüteceğiz. Belediyelerimizde hakka, adalete, maşeri vicdana, hukuka aykırı davranan hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.”

“Önümüzdeki dönemde belediyelerimizi değer üreten şehirler anlayışıyla yöneteceğiz”

Değer üreten şehirler ile AK Parti belediyeciliğini bir üst aşamaya taşıdıklarını kaydeden Erdoğan, “Bugün şehirlerimizde yaşayan insanların talepleri, bundan çeyrek asır, yarım asır öncesine göre çok değişti. Eskiden ihtiyaçlar, başını sokacak bir çatı, musluğundan akacak su, ampulünü yakacak elektrik, evine ulaşacak yol gibi temel hizmetlerle sınırlıydı. Bugün ise şehirlerdeki insanlarımızın temel beklentilerini her alanda hayat kalitesinin yükseltilmesi olarak özetleyebiliriz. Bunun için şehirlerimizi gayrimenkul odaklı zenginleşme aracı olmaktan çıkartıp, insanın kültürel ve ekonomik üretkenliğinden kaynaklanan katma değerle güçlenen mekanlar haline getireceğiz. Bir başka ifadeyle şehirlerimizin gayrimenkul rantıyla değil, geleceğe medeniyet mirasımız olarak bırakabileceğimiz iyilik, merhamet, kültür, sanat ürünü eserlerle değerlenmesini sağlayacağız. AK Parti olarak bu konuda uzun süredir hazırlık yapıyoruz. Daha önceki yıllarda ekonomik kalkınmanın ve refah artışının ana lokomotifi olan Kent Ekonomileri Forumu çalışmasını 81 ilimizi kapsayacak şekilde gerçekleştirmiştik. Geçtiğimiz yıl da 30 büyükşehrimizi kapsayan Şehrim 2023 Projesi’ni hazırladık. Şehirlerimizin kültürden ekonomiye tüm yönlerini analiz ettiğimiz, zayıf ve güçlü taraflarını ortaya koyduğumuz bu çalışmalar ışığında önümüzdeki dönemde belediyelerimizi değer üreten şehirler anlayışıyla yöneteceğiz” açıklamasında bulundu.

"Milletimizin yönetimini emanet edeceği AK Partili belediyelerimizde işte bu 11 başlıkta ifade ettiğimiz ilkeler çerçevesinde hizmet vereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Memleket işi gönül işi diyerek, gönül belediyeciliği ile milletimizin hizmetine talip olan AK Parti’nin yeni dönemde insan merkezli yürüteceği hizmetlerin temel ilkelerini başlıklarıyla tekrarlayacak olursak; şehir planları uzun vadeli ve hakkaniyete uygun şekilde hazırlanacak. Altyapı ve ulaşım sorunları tüm şehirlerimizde tamamen çözülecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları bölgelerin özelliklerine ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre yürütülecek. Benzersiz şehirler anlayışıyla şehirlerimiz kendi hikayelerine uygun şekilde geliştirilecek. Akıllı şehirler uygulamalarıyla teknolojinin tüm imkanları insanımızın ve şehirlerimizin emrine sunulacak. Çevreye saygılı şehirler ile belediye hizmetlerinde tabiattaki canlı veya cansız tüm varlıklarla uyum gözetilecek. Sosyal belediyecilik çalışmalarına önem verilerek doğrudan insana dokunan hizmetler ve projeler yaygınlaştırılacak. Yatay şehirleşme ile tabiatla bütünleşen, aile, mahalle ve komşuluk kültürünü ihya eden örnek yerleşim alanları kurulacak. Halkla birlikte yönetim ilkesiyle, şehirle ilgili tüm önemli kararlar orada yaşayanlarla birlikte alınacak. Tasarruf ve şeffaflık hassasiyetiyle belediyelerin kaynakları hem doğru hem de açık şekilde kullanılacak. Değer üreten şehirler ile kültür ve ekonomi başta olmak üzere her alanda hayat kalitesini yükseltecek yaklaşımlar geliştirilecek. Milletimizin yönetimini emanet edeceği AK Partili belediyelerimizde, işte bu 11 başlıkta ifade ettiğimiz ilkeler çerçevesinde hizmet vereceğiz. Böylece seçim kampanyamızı da resmen başlatmış, seçim sloganlarımızı kamuoyumuzla paylaşmış oluyoruz.”

“Ülkemizin bekasının ve milletimizin geleceğinin güvencesi olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı’na bağlılığımızdan taviz vermeyeceğiz”

31 Mart seçimlerinin demokrasi şöleni şeklinde geçmesini temenni eden Erdoğan, “Mahalli İdareler Seçimleri Manifestomuzdaki ilkelerimiz, milletimize yeni dönemdeki yönetim anlayışımızı ifade eden taahhütlerimizdir. Projelerimizi her büyük şehrimizde, ilimizde, ilçemizde AK Parti adaylarımız kendileri açıklayacaktır. Seçim yarışının iftira, yalan, hakaret, husumet değil; plan, proje, hizmet etrafında şekillenmesi en büyük temennimizdir. Darbe çığırtkanlığı yapan, asmayı, kesmeyi, zehirlemeyi, sürmeyi hesap eden anti-demokratik siyaset anlayışının dönemi, inşallah 31 Mart’ta tamamen kapanacaktır. Türkiye’nin tehdit siyasetine değil hizmet siyasetine ihtiyacı vardır. AK Parti olarak kendi seçim kampanyamızı bu şekilde yürüteceğiz. Bu süreçte ülkemizin bekasının ve milletimizin geleceğinin güvencesi olarak gördüğümüz Cumhur İttifakı’na bağlılığımızdan taviz vermeyeceğiz. MHP ile Cumhur İttifakı’nı diri tutacağız. Geçtiğimiz yıllarda üst üste çok büyük saldırılara maruz kalan ülkemizin istikrar ve güven ortamının devamına her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.

“31 Mart’ta kazananın bir kez daha hizmet siyaseti olacağına kalpten inanıyorum”

“2018’de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerini geride bırakarak, yeni yönetim sistemimize fiilen geçmiştik” ifadesini kullanan Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hamdolsun her geçen gün daha da pekişerek başarıyla yürüyor. İnşallah 31 Mart 2019 mahalli seçimlerini de huzur içinde tamamlayacağız. Böylece ülke ve millet olarak önümüzdeki 4.5 yıllık dönemi tamamen hedeflerine odaklanmış bir şekilde geçirme imkanına kavuşacağız. Bu dönemde atacağımız adımlar, bizden sonraki nesillere emanet edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımız bakımından hayati öneme sahiptir. AK Parti olarak bu bilinçle demokraside ve ekonomide Türkiye’yi dünyanın en ileri ülkeleri seviyesine çıkartacak reformları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Büyük şehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde, beldelerimizde kazanacağımız her başarı ülkemizin aydınlık yarınlarına tutulmuş bir ışık olacaktır. Mahalli seçimlerde partimizin elde edeceği güzel neticeler, belediye hizmetlerinde biraz önce ifade ettiğim ilkeler çerçevesinde yeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar açmanın yanında, Türkiye’yi her alanda hedeflerine ulaştıracak çalışmalarımızda bize moral desteği de verecektir. 31 Mart’ta kazananın bir kez daha hizmet siyaseti olacağına kalpten inanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.