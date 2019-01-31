Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti seçim manifestosunu açıklayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 maddeden oluşan yerel yönetimler manifestosunu bugün açıklayacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, bugün Ankara Kapalı Spor Salonu’nda partinin seçim manifestosunu açıklayacak. AK Parti yerel seçim adaylarının da tanıtılacağı toplantıda seçim şarkıları ve sloganlar da partililere sunulacak. Manifestonun açıklanmasıyla 31 Mart yerel seçim kampanya dönemi de resmen başlamış olacak. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde ortaya koymuş olduğu belediyecilik anlayışını adaylara aktaracak.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Bugün yeni bir yola çıkmanın ve yeni bir zafer için hazırlanmanın tanıtım günü. Önce kampanyamızı tanıtacağız. Sonra adaylarımızı tanıtacağız ve daha sonra Cumhurbaşkanımız Türkiye ile yerel seçimler manifestomuzu paylaşacak. 1994 yolunda Türkiye’de bir şey değişti, Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. İstanbul’da bir şey değişti, Türkiye’de her şey değişti. Bir anlayış değişikliği, bakış açısı değişikliği ortaya çıktı. İnsana, şehre bakış açısı değişikliğinde Türkiye’de her şeyin değiştiğini gördük. Türkiye 1994’te çöpü, çukuru, çamuru konuşuyordu. Ama bugün geldiğimiz Türkiye’de artık altyapısı tamamlanmış şehirleri, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda değişim yaşamış şehirleri, değer üreten şehirleri, kültür ve sanat üreten şehirleri konuşuyoruz. Şehirlerin karakterini, kimliğini, tarihi dokusunu korumayı konuşuyoruz. Gönül kelimesi sadece Türkçe’de olan bir kelimedir. Biz işimizi gönülden yaparız. Şimdi gönül belediyeciliği ile yolumuza devam edeceğiz. Türkiye büyük değişimini, tarihi değişimini Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili kadrolarla gerçekleştiriyor. Kampanyamız hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.

Öte yandan, toplantının gerçekleşeceği salonda “Korumak ve Yaşatmak İçin Çevreye Saygılı Şehirler, Gönülden Yaparsan Gönülden Kazanırsın, Değer Üreten Şehirler, Türkiye’nin Geleceği Gönül Belediyeciliği, Tüm Canlılara Kucak Atan Şehirler, Önce Millet Önce Memleket” temalı pankartlar yer aldı.

