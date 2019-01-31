Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıklıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da partisinin 11 maddelik seçim manifestosunu açıklıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

31 Mart seçimlerinde ortaya çıkacak sonucun ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum.

AK Parti olarak şehirlerimize ve belediyelerimize çok büyük önem veriyoruz. Bugün, il ve ilçe merkezlerinde yaşayan nüfus oranı yüzde 80'i aştı. Dünyada ise yüzde 55 şehirlerde yaşıyor.

Türkiye uzun süre, öngörüsüz, kifayetsiz, umursuz hastalıklı zihniyetler elinde örselenmiş ve oyalanmıştır. Bırakınız sonradan kurulanları kadim şehirlerimiz dahi bu hastalıktan kendini kurtaramamıştır.

Şuna inanıyorum, bizimkisi bir aşk hikayesidir. Aşk ise kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Laf ile aşk olmaz. Belediyelerde başlayan bu büyük yürüyüşümüz, TBMM, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığında gelişerek sürmüştür.

CHP çöptür, çukurdur, çamurdur. Böyle devraltık İstanbul'u. 2004'ten bugüne belediye başkanlarımızın önüne çok büyük hedefler koyduk. Eğer çöp dağlarından İstanbul temizlendiyse, çöp depolama alanı patlamak suretiyle 39 vatandaşımız orada öldüyse bunun hesabının sorulması gerekir. İlçede de CHP, büyükşehirde de CHP'ydi belediye başkanı.