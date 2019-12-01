Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına telefondan seslendi

AK Parti Bursa İl Başkanlığı 50. İl Danışma Meclis Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir’in katılımlarıyla yapıldı. Telefon ile toplantıya katılarak teşkilat mensuplarına seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise “Sağdan soldan, değişik yönlerden aramıza sızmak, bizi bölmek isteyenlere en ufak bir fırsat vermememiz gerekiyor” dedi.

Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Osmangazi Salonu’nda yapılan danışma meclis toplantısına AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda teşkilat üyesi katıldı. Büyük coşkuyla gerçekleşen toplantıya telefon ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonu dolduranlara seslendi. Erdoğan, "Ana kademe kadın kolları, gençlik kolları tüm mensuplarının en kalbi duygularla selamlıyorum. Bursa Türkiye’de özellikle sanayi konusunda 5 büyük ilimizden bir tanesidir. Dolayısıyla Bursa’dan çıkacak ses Türkiye için önem arz etmektedir. 2023 hedeflerimiz için Bursa’nın şuanda bulunduğu yerden çok daha önemli bir yere tırmanması en büyük beklentimizdir. Artık kongreler dönemine gidiyoruz. Şu anda il danışma meclislerimiz bu kongrelerimizin birer provası durumundadır. Bursa’daki salonu doldurmuş olmanız bu konudaki heyecanınızı en güçlü tarifidir. Artık bizim tek beklentimiz, sağdan soldan, değişik yönlerden aramıza sızmak, bizi bölmek isteyenlere en ufak bir fırsat vermememiz gerekiyor. Yapacağımız tek şey, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla bir olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölmek parçalamak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Bursa olarak hazır olduğunuza inanıyorum. Mahalle mahalle teşkilatı olarak 2023’e çok daha güçlü bir şekilde yürüyeceğimize inanıyorum” dedi.