Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Trabzon adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.
Ankara’dan bugün Cumhurbaşkanlığı’na ait özel uçakla 15.50 sıralarında Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı’nda Trabzon’un ilçelerinin belediye başkan adayları açıkladı. Çarşıbaşı ve Şalpazarı ilçeleri Cumhur İttifakı kapsamında ittifak yapılan MHP'ye bırakılırken, açıklanan ilçe belediye başkan adayları ise şöyle:
“Akçaabat: Osman Nuri Ekim, Araklı: Recep Çebi, Arsin: Sait Gürsoy, Beşikdüzü: Harun Demirci, Düzköy: Yılmaz Ankara, Çaykara: Hanefi Tok, Hayrat: Salih Öztel, Köprübaşı: Ali Aydın, Maçka: Koray Koçhan, Of: Salim Salih Sarıalioğlu, Ortahisar Ahmet Metin Genç, Sürmene: Rahmi Üstün, Tonya: Osman Beşel, Vakfıkebir: Muhammet Balta, Yomra: İbrahim Sağıroğlu.”
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmanın satır başları:
"Biz de uzaktan sevmek olmaz dedik ve 5 aylık aranın ardından sizlerle hasret gidermeye geldik. Bugün bir kez daha Trabzonlu hemşerilerimle özlem gidermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Burada Trabzon'un tüm ilçe ve mahallelerindeki vatandaşlarıma en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Helal rızık peşinde koşan balıkçı kardeşlerime muhabbetlerimi gönderiyorum. Kısa bir süre önce Karadeniz'in azgın dalgaları arasında ahirete intikal eden balıkçı kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum.
ADAYLARIMIZIN HER BİRİNİ GÖNÜLDEN KUTLUYORUM
Teşkilatımızın tüm mensuplarına 17 yıldır gece gündüz demeden AK Parti için, Türkiye ve Türk Milleti'nin istikbali için mücadele eden bütün dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ahirete intikal etmiş kardeşlerimi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Aday tanıtım toplantımızın partimiz için, Trabzon'la birlikte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Trabzon Belediye Başkan adayımızla biraz sonra birlikte olacağımız ilçe adaylarımız her birini gönülden kutluyorum.
KARADENİZLİLER DEMOKRASİ DÜŞMANLARINA KORKU VERECEKTİR
31 Mart seçimlerinde inşallah Trabzon'un kendine, asaletine yakışacağını yapacağına inanıyorum. Bütün Karadenizliler, demokrasi düşmanlarına korku verecek bir oy oranı ile tercihlerini AK Parti'nin gönül belediyeciliğinden yana kullanacaklarına inanıyorum. Sizlerden bu heyecanı 31 Mart gecesi sandıklar açılana kadar devam ettirmenizi bekliyorum. Trabzon'da elele, gönül gönüle verecek, her zamankinden daha çok koşturarak ve inşallah bir kez daha AK Parti'nin zaferini şehrimizin tepesinde dalgalandıracağınıza inanıyorum.
RABBİM ŞU GÜZEL MANZARAYI 31 MART'TA YAŞAMAYI NASİP ETSİN
Trabzon 31 Mart seçimlerinde rekor bir oyla sandıkları patlatıyor muyuz? Trabzon, Trabzon'a yakışan hizmet için bir kez daha AK Parti diyor muyuz? Trabzon AK Parti'yi 31 Mart'ta yine zirveye çıkartıyor muyuz? Maşallah, barekallah... Trabzon'un uşaklarına da bu yakışır. Rabbim şu güzel manzarayı bize 31 Mart akşamında yaşamayı bize nasip etsin diyorum.
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