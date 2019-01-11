Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Trabzon adaylarını açıkladı

"Biz de uzaktan sevmek olmaz dedik ve 5 aylık aranın ardından sizlerle hasret gidermeye geldik. Bugün bir kez daha Trabzonlu hemşerilerimle özlem gidermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. Burada Trabzon'un tüm ilçe ve mahallelerindeki vatandaşlarıma en kalbi muhabbetlerimi iletiyorum. Helal rızık peşinde koşan balıkçı kardeşlerime muhabbetlerimi gönderiyorum. Kısa bir süre önce Karadeniz'in azgın dalgaları arasında ahirete intikal eden balıkçı kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum.

Ankara’dan bugün Cumhurbaşkanlığı’na ait özel uçakla 15.50 sıralarında Trabzon’a gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı’nda Trabzon’un ilçelerinin belediye başkan adayları açıkladı. Çarşıbaşı ve Şalpazarı ilçeleri Cumhur İttifakı kapsamında ittifak yapılan MHP'ye bırakılırken, açıklanan ilçe belediye başkan adayları ise şöyle:

ADAYLARIMIZIN HER BİRİNİ GÖNÜLDEN KUTLUYORUM

Teşkilatımızın tüm mensuplarına 17 yıldır gece gündüz demeden AK Parti için, Türkiye ve Türk Milleti'nin istikbali için mücadele eden bütün dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Ahirete intikal etmiş kardeşlerimi bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Aday tanıtım toplantımızın partimiz için, Trabzon'la birlikte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Trabzon Belediye Başkan adayımızla biraz sonra birlikte olacağımız ilçe adaylarımız her birini gönülden kutluyorum.

KARADENİZLİLER DEMOKRASİ DÜŞMANLARINA KORKU VERECEKTİR

31 Mart seçimlerinde inşallah Trabzon'un kendine, asaletine yakışacağını yapacağına inanıyorum. Bütün Karadenizliler, demokrasi düşmanlarına korku verecek bir oy oranı ile tercihlerini AK Parti'nin gönül belediyeciliğinden yana kullanacaklarına inanıyorum. Sizlerden bu heyecanı 31 Mart gecesi sandıklar açılana kadar devam ettirmenizi bekliyorum. Trabzon'da elele, gönül gönüle verecek, her zamankinden daha çok koşturarak ve inşallah bir kez daha AK Parti'nin zaferini şehrimizin tepesinde dalgalandıracağınıza inanıyorum.