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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2020 19:39 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu dünyada da böyledir, örneği yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Üye sayımız artıyor ailemiz büyüyor sloganı ile bu çalışma kararlılıkla devam ediyor. Üye çalışmaları gerçekten zordur emek ve azim ister.

Aktif siyasete başladığımdan beri yakından bu çalışmalara şahidim.

AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu dünyada da böyledir, örneği yok. Kime bunu söylesek şaşırıyor.

Üye sayımız toplam seçmenin yüzde 19 gibi önemli bir oranına ulaşıyor. Hep söylediğim gibi hedefimiz. 83 milyon her bir ferdini bu büyük ailenin ferdi haline getireceğiz. Türkiye'nin en çok oy alan partisinin genel başkanı olarak tüm genel başkanlardan daha fazla il ve ilçe ziyaret ediyorum.

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