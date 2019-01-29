Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Gaziantep ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gaziantep'teki 7 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.
Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen programda, Şahinbey, Şehitkamil, Araban, Yavuzeli, İslahiye ilçelerinde mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilirken, Nizip'te Mehmet Sarı, Nurdağı'da Ökkeş Kavak aday olarak tanıtıldı.
AK Parti Cumhur İttifakı kapsamında Karkamış'ta MHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Seydi Yılmaz'ı, Oğuzeli'de yine MHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Sait Kılıç'ı destekleyecek.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak daha önce Fatma Şahin'in ismi açıklanmıştı.
AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları şöyle:
Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu
Şehitkamil: Muhammet Rıdvan Fadıloğlu
Nizip: Mehmet Sarı
Araban: Mehmet Özdemir
Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu
İslahiye: Kemal Vural
Nurdağı: Ökkeş Kavak
7 aylık kabus: Hayatımız karardı!
CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum