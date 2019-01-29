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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Gaziantep ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 05:35 | Son Güncelleme

Gaziantep'in 5 ilçesinde mevcut belediye başkanlarını yeniden aday gösteren AK Parti, Karkamış ve Oğuzeli'de Cumhur İttifakı kapsamında MHP'li adayları destekleyecek

GAZİANTEP (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gaziantep'teki 7 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen programda, Şahinbey, Şehitkamil, Araban, Yavuzeli, İslahiye ilçelerinde mevcut belediye başkanları yeniden aday gösterilirken, Nizip'te Mehmet Sarı, Nurdağı'da Ökkeş Kavak aday olarak tanıtıldı.

AK Parti Cumhur İttifakı kapsamında Karkamış'ta MHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Seydi Yılmaz'ı, Oğuzeli'de yine MHP'nin belediye başkan adayı Mehmet Sait Kılıç'ı destekleyecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak daha önce Fatma Şahin'in ismi açıklanmıştı.

AK Parti'nin ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu

Şehitkamil: Muhammet Rıdvan Fadıloğlu

Nizip: Mehmet Sarı

Araban: Mehmet Özdemir

Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu

İslahiye: Kemal Vural

Nurdağı: Ökkeş Kavak

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