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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AK Parti’nin sahibi millettir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 12:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Kongrelerimizde ortaya çıkacak yeni teşkilat yapımız 2023 ve 2024 seçimlerindeki başarılarımızda hayati rol oynayacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ”Kongrelerimizde ortaya çıkacak yeni teşkilat yapımız 2023 ve 2024 seçimlerindeki başarılarımızda hayati rol oynayacaktır. Bunun için en küçük bir hataya, boşluğa yer vermeden süreci tamamlamalıyız” dedi.
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, il başkanlarına uyarılarda bulundu. AK Parti’nin 7. Olağan Kongre sürecinin belirlenen takvime uygun şekilde sürdürüldüğünü, Aralık ayında belde kongreleri ile sürece başlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat ayı ile birlikte ilçe kongreleri, yaz sonuna doğru il kongrelerinin başlayacağını, yıl sonuna kadar da tamamlanacağını söyledi. AK Parti’nin dinamik bir yapı olduğunu belirten Erdoğan, “AK Parti’de ‘eski’ diye bir kavram yoktur. Her AK Partili son nefesine kadar bu kutlu davanın mensubudur. Partimizde sadece görev değişikliği olur. Teşkilatlarımızda, belediyelerimizde, meclisimizde sorumluluk üstlenmiş tüm arkadaşlarımızla farklı konumlarda birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Görevine devam edecek ve değişecek teşkilatlarımızla ilgili çalışmalarımızı belirli bir safhaya getirdik. Bu süreçte istifa ederek teşkilatlarının yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yeni görev alan kardeşlerime de şimdiden muvaffakiyetler diliyorum” diye konuştu.
“AK Parti’nin sahibi millettir” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatların milletle en güzel kucaklaşmayı sağlayacak isimlerden oluşması gerektiğini söyledi. Erdoğan, “AK Parti’de ilçe başkanı, il başkanı, yönetim kurulu üyesi, belediye başkanı, milletvekili olmak demek, günün 24 saati milletin emrinde olmak demektir. Böyle bir çalışma temposunu göze alamayan bu tür görevlere de talip olmamalıdır. Millete hizmet etmek yük değil, şereflerin en büyüğüdür. Özellikle 2018 ve 2019 seçimlerinin sonuçlarını adeta sandık sandık, mahalle mahalle, ilçe ilçe tetkik ederek gereken dersleri çıkartmamız şarttır. Şayet bir yerde oyumuz düşmüşse, milletvekili ve belediye başkanı sayımız azalmışsa hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Kongrelerimizde ortaya çıkacak yeni teşkilat yapımız 2023 ve 2024 seçimlerindeki başarılarımızda hayati rol oynayacaktır. Bunun için en küçük bir hataya, boşluğa yer vermeden süreci tamamlamalıyız” şeklinde konuştu.

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