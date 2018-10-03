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Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde konuştu-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 15:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde konuştu-

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde konuştu-

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