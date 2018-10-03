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Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde konuştu-4

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.10.2018 15:46 | Son Güncelleme

(Görüntülü)Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde konuştu-4

(Görüntülü)Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde konuştu-4

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